Five Nights at Freddy’s filminden fragman geldi
Scott Cawthon imzalı korku oyunundan uyarlanan Five Nights at Freddy’s ilk fragmanını yayımladı. Filmin 27 Ekim'de izleyicileri ile buluşması planlanıyor.
Five Nights at Freddy’s oyunu bütün interneti esir aldıktan yaklaşık 10 yıl sonra, Blumhouse bağımsız korku oyununu perdeye taşımaya hazırlanıyor. Filmin yönetmenliğini, daha önce başka bir korku hikâyesi olan The Wind’i izleyicilerle buluşturmuş olan Emma Tammi üstleniyor. Filmin hem sinemada hem de dijital programda çıkış yapması bekleniyor. Yayın tarihi ise 27 Ekim.
FIVE NIGHTS AT FREDDY’S KONUSU
Yayınlanan ilk fragmana göre film; Mike Schmidt’in, Freddy Fazbear’s Pizza’da gece vardiyasında güvenlik görevlisi olarak işe girmesiyle başlıyor. Burada işlerin göründüğü gibi olmadığı kısa süre içerisinde anlaşılıyor ve restorandaki gizemli olaylar, kayıp çocuklar ve korkunç trajediler hikâyeyi daha karanlık bir noktaya taşıyor.
FİLMİN OYUNCULARI
Yapımın oyuncu kadrosunda Josh Hutcherson ve Matthew Lillard ile birlikte Elizabeth Lail, Mary Stuart Masterson, Kat Conner Sterling, Jess Weiss, Grant Feely, Jade Kindar-Martin, Kevin Foster, Jophielle Love, Theodus Crane ve Christian Stokes gibi isimler yer alıyor.
Yapımdan ilk fragman geldi.
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