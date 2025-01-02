Nosferatu, Acı Kahve, Oh Canada ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

ACI KAHVE

Nazan Kesal, Buse Buçe Kahraman, Reha Özcan ve Şerif Erol'un başrollerini paylaştığı "Acı Kahve" vizyona girecek.

Soner Sert'in yönettiği komedi ve dram karışımı filmin konusu özetle şöyle:

"Nişan töreni için kız tarafının evinde aileler bir araya toplanır. Kısa sürede gerginliklerini atan aileler rahat tavırlarla sohbet ederken damadın geçmiş yıllarda bir cinayet işlediği ortaya çıkar. Bu gelişme, toplumsal cinsiyet rollerinden sosyal meselelere değin bir dizi tartışmanın açılmasına neden olur. Maskelerin atıldığı bu gecede herkes rolünü layıkıyla yerine getirmeye çalışacaktır."