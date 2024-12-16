Harrison Ford Marvel Sinematik Evreni'ne katıldı: 'Biraz endişeliydim'

Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:59

Güncelleme: 16.12.2024 - 12:59

Efsanevi oyuncu Harrison Ford, Marvel Sinematik Evreni’ne adım attı. 82 yaşındaki Hollywood yıldızı, "Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya" filminde Thaddeus 'Thunderbolt' Ross karakterini canlandırdı. Marvel dünyasındaki ilk rolüyle ilgili açıklamalarda bulunan Ford, performansı hakkında kaygı duymadığını belirtti.

Red Hulk olarak da bilinen karakteri canlandıran Ford, çekimleri ofiste geçen sıradan bir gün olarak değerlendirdiğini söyleyerek, "Bana çok zor bir oyunculuk görevi gibi gelmedi. Sinemacıların amacını anlamaya ve onlara faydalı olmaya çalıştım. Geceleri oturup 'Hulk’a dönüştüğümde ne yapmak istiyorum?' diye kafa yormadım" dedi.

WILLIAM HURT'TEN DEVRALDI

Ford, Thaddeus Ross rolünü, 2022’de hayatını kaybeden William Hurt’ten devraldı. Hurt, 2008’den 2021’e kadar birçok Marvel filminde bu karakteri canlandırmıştı. Harrison Ford, bu duruma ilişkin hislerini şu sözlerle dile getirdi:



"Hayatını kaybetmiş bir oyuncunun rolünü üstlenmekten dolayı biraz endişeliydim. İzleyicilerin karaktere alıştıktan sonra doğru yolu bulmak için çabaladım."

"BEN NEDEN OLMAYAYIM?"

Marvel evrenine aşina olmadığını ifade eden Ford, bu evrenin başarılı oyuncularla dolu olduğunu vurgulayarak, "Onların iyi vakit geçirdiğini görünce, 'Ben neden olmayayım?' diye düşündüm" dedi.

Yakın zamanda Marvel rollerinden kaçınan oyunculara da tavsiyelerde bulunan Ford, "Yerimizde sayıp değişime karşı üzüntü duyarak bu işin dışında kalırsak aptallık etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Harrison Ford’lu "Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya" filmi, 14 Şubat 2025 tarihinde sinemalarda olacak.