Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 3 Şubat 2023 vizyona girecek filmler belli oldu
Bu Cuma birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler vizyona giriyor. Animasyondan müzikale, dramdan korkuya ve gerilime önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak.
Prestij
Mahsun Kırmızıgül’ün hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı dram filmi Prestij Meselesi, Mahsun Kırmızıgül’ün kendi hayat hikâyesini işliyor. Filmde 90'lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile Mahsun Kızmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in yollarının kesişmesi ve ünlü müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile birlikte yıldızlığa uzanan bir yolculukları anlatılıyor.
BTS: Yet to Come in Cinemas
Güney Kore yapımı bir müzikal olan BTS: Yet to Come in Cinemas, ünlü müzik grubu BTS'nin Busan konserini özel görüntülerle Oh Yoon-Dong’un yönetmenliğinde beyazperdeye taşıyor. Yedi üyeden oluşan ünlü Koreli müzik grubunun bu ünlü konseri, Kore müziğini ve sanatını seven herkese 137 dakikalık harika bir şölen sunuyor.
Musallat 3
Yönetmen koltuğunda Özgür Bakar’ın oturduğu yerli korku filmi Musallat 3, on beş yıl önce gerçekleşen korkunç olaylar nedeniyle oğlunu ve gelinini kaybeden Burhan’ın hikâyesini anlatıyor. Oğlunun ve gelinin ölümünden sorumlu tutulan Burhan, bu nedenle bir tımarhaneye gönderiliyor. Ancak ona musallat olan cinler, Burhan’ı akıl hastanesinde bile rahat bırakmıyor.
Mumyalar
Animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak bir Warner Bros eseri olan Mumyalar (Mummies), Mısır’ın 3000 yıllık bir mumya şehrinde yaşayan iki gencin hikâyesini anlatıyor. Filmde imparator, Nefer ile Thut’u evlendirmek istiyor. Ancak hem Nefer hem de Thut özgürlüklerine çok düşkün oldukları için evlenmek istemiyorlar. Ama tanrıların istekleri kaçınılmaz olduğu için Thut’un yedi gün içinde kadim bir yüzükle düğünde olması gerekiyor.
Kulübeye Tıklat
M. Night Shyamalan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı gerilim filmi Kulübeye Tıklat (Knock At The Cabin), bir ailenin başına gelen trajik olayları anlatıyor. Ücra bir kasabada tatil yapan aile, dört tane eli silahlı yabacı tarafından kaçırılıyor. Dış dünyayla iletişimi kesilen aile üyeleri, her şeyi kaybetmeden önce neye inandıklarına karar vermeleri gerekiyor. Çünkü kıyameti engellemek için bir seçim yapmak zorundadırlar.
The Banshees of Inisherin
Ünlü yönetmen Martin McDonagh’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dram filmi olan The Banshees of Inisherin, Colin Farrell ve Brendan Gleeson'ı In Bruges filminden sonra yeniden bir araya getiriyor. Küçük bir sahil kasabası olan Inisherin'de yaşayan ve ömür boyu dost olan Colm ile Pádraic arkadaşlıklarını bir anda bitiriyorlar. Bu olayın hem iki arkadaşın hem de kasaba halkı üzerindeki etkisi McDonagh’a has bir mizahla ekrana taşınıyor.
Cennetten Gelen Çocuk (Boy From Heaven)
Tarik Saleh’in yönetmenliğini yaptığı yabancı dram filmi Cennetten Gelen Çocuk (Boy From Heaven), Mısır’ın El Ezher üniversitesine öğrenci olarak kabul edilen Adem’in hikâyesini anlatıyor. Üniversitenin başındaki imam tüm öğrencilerin önünde aniden hayatını kaybedince Adem, kendini cinayet ve entrikalarla örülmüş bir casusluk ağının tam göbeğinde buluyor. Mısır’daki güç mücadelelerinin ortasında kalan Adem, bu hikayede istemeden çok önemli bir rol oynuyor.
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