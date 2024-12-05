Yıldızlararası, Çakallarla Dans 7, Armor ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da beyazperdede yeni filmler izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte bu hafta vizyona girecek filmler...
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 6 Aralık Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Yıldızlararası, Armor, Çakallarla Dans 7, Bangkok Dog, Kızı Kazan Aşk, RM: Right People, Wrong Place, Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler ve Bir Salyangozun Anıları filmleri vizyona girecek. İşte bu haftanın filmleri...
YILDIZLARARASI
Christopher Nolan imzalı "Yıldızlararası" filmi, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Casey Affleck, David Oyelowo, John Lithgow, Ellen Burstyn, Wes Bentley, Topher Grace, Timothee Chalamet, Collette Wolfe ve Mackenzie Foy gibi isimlerin yer aldığı geniş bir oyuncu kadrosu ile yeniden izleyicinin karşısına çıkacak.
ÇAKALLARLA DANS 7
Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Rojda Demirer, Ege Kökenli ve Hakan Bilgin'in başrollerinde oynadığı "Çakallarla Dans 7", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.
Murat Şeker'in yönetmen koltuğunda oturduğu serinin yedinci halkası, ekibin dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev almak için gittikleri İzmir'de yaşadıkları maceraları takip ediyor.
ARMOR
Sylvester Stallone, Josh Wiggins, Dash Mihok ve Jason Patric'in başrollerini paylaştığı "Armor", gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisinin çekmeye aday olacak.
Justin Routt'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:
"Bir zırhlı güvenlik görevlisi, milyonlarca doları bankalar arasında taşırken, Rook liderliğindeki hırsız ekibi bu zenginliği ele geçirmek için aracı ele geçirme planı yapar. Şiddetli bir araba takibinin ardından, Rook kısa süre içinde zırhlı aracı kuşatır ve James ile Casey, eski bir köprüde köşeye sıkışır. Araç, aşağıdaki suya düşme tehlikesiyle köprüde tehlikeli bir şekilde sallanırken, James'in ve çalınan servetin kaderi pamuk ipliğine bağlıdır. Rook ve saldırganlar içeri girmeden önce çok az vakit kalmıştır. Bu yüzden James, oğlunun hayatını kendi hayatından önce korumak için tüm yeteneklerini sonuna kadar zorlayacaktır."
KIZI KAZAN AŞK
Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Tuan Tunalı ve Burak Alkaş'ın rol aldığı "Kızı Kazan Aşk" haftanın yerli komedi filmi olacak.
Yönetmenliğini Onur Öğden'in yaptığı film, büyük şehirde yaşayan ve hayattan bezmiş şekilde hayatına devam eden genç bir kızın, arkadaşıyla oynadığı kazı kazan biletine çıkan para ikramiyesi ile başlayan macerasını odağına alıyor.
BANGKOK DOG
Chaya Supannarat'ın yönettiği Tayland yapımı "Bangkok Dog", haftanın diğer aksiyon filmi olacak.
D.Y. Sao'nun başrolünde oynadığı film, insan kaçakçılığı yapan bir suç örgütünün ele başı ve bu suç örgütünü çökertebilmek için görevlendirilen teşkilat ajanının mücadelesini konu alıyor.
RM: RIGHT PEOPLE, WRONG PLACE
Güney Kore'nin ülke sınırlarını aşan üne sahip grubu BTS'nin lideri Kim Nam-joon ya da sahne adıyla RM'yi konu edinen "RM: Right People, Wrong Place", izleyicileri albüm yolculuğuna çıkartıyor.
BTS'in lideri RM, ikinci solo albümü "Right Place, Wrong Person"ın yazım ve prodüksiyonuyla geçen sekiz ay boyunca sinema izleyicisine stüdyosunun ve kalbinin kapılarını açıyor.
NASREDDİN HOCA ZAMAN YOLCUSU: KADİM MEDENİYETLER
Naser Maratibavil'in yönetmenliğini yaptığı TRT ortak yapımı "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler" animasyon film, antik medeniyetlerin gizemli dünyasına zaman yolculuğu yapan Nasreddin Hoca ve genç dostlarının maceralarını konu ediniyor.
BİR SALYANGOZUN ANILARI
Adam Elliot yönetmenliğinde çekilen Avustralya yapımı "Bir Salyangozun Anıları" haftanın bir diğer animasyonu olacak.
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