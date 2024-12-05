Yıldızlararası, Çakallarla Dans 7, Armor ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

ARMOR

Sylvester Stallone, Josh Wiggins, Dash Mihok ve Jason Patric'in başrollerini paylaştığı "Armor", gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisinin çekmeye aday olacak.

Justin Routt'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:

"Bir zırhlı güvenlik görevlisi, milyonlarca doları bankalar arasında taşırken, Rook liderliğindeki hırsız ekibi bu zenginliği ele geçirmek için aracı ele geçirme planı yapar. Şiddetli bir araba takibinin ardından, Rook kısa süre içinde zırhlı aracı kuşatır ve James ile Casey, eski bir köprüde köşeye sıkışır. Araç, aşağıdaki suya düşme tehlikesiyle köprüde tehlikeli bir şekilde sallanırken, James'in ve çalınan servetin kaderi pamuk ipliğine bağlıdır. Rook ve saldırganlar içeri girmeden önce çok az vakit kalmıştır. Bu yüzden James, oğlunun hayatını kendi hayatından önce korumak için tüm yeteneklerini sonuna kadar zorlayacaktır."