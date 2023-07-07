Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 7 Temmuz 2023 vizyona girecek filmler...

YENİLMEZ ÜÇLER

Roman Perfilyev'in yönettiği "Yenilmez Üçler" filminin kadrosunda Roman Lutskyi, Sergey Strelnikov ve Gen Seto yer alıyor.

1800ler Ukrayna. Bir samuray, efendisini Ukrayna kırsalında adil olmayan bir düello sırasında öldüren Yoshi Harimoto adlı Japon köle tüccarının izini sürmektedir. Amacı ele geçirilmiş efendisinin kılıcını geri alabilmek ve onurunu kurtarabilmektir. Tutsak tutuldukları yerde, kız arkadaşını köle olarak elinde tutan yerel bir toprak sahibiyle hesaplaşmaya çalışan, fakir bir köylüyle tanışır. İkisinin de yolu Yahudi bir silah satıcısıyla kesişir. Bu Yahudi, küçük erkek kardeşini öldüren Bohdan Chuba adlı Kazaklar’dan oluşan haydut takım reisinin peşine düşmüş ve intikam almak istemektedir. Birbirinden uyumsuz bu üçlü intikam, onur ve aşk için Tarantino/Sergio Leone tarzı bir maceraya atılırken farklılıklarını bir kenara bırakıp birbirlerine güvenmeyi öğrenmelidir.