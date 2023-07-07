Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 7 Temmuz 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 7 Temmuz Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Ölümcül Çarpışma, Yenilmez Üçler, Ren Altını, Disco Boy, İkinci Görüşte Aşk, Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı, Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Bonibomlar: Kediler Peşimizde filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.
DISCO BOY
Franz Rogowski, Morr Ndiaye ve Laetitia Ky'ın oynadığı "Disco Boy"un yönetmenliğini Giacomo Abbruzzese yaptı.
Dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:
"Belaruslu Aleksei, Fransız pasaportu alabilmek amacıyla Fransız Yabancı Lejyonu'na yazılmak üzere Avrupa'yı boydan boya geçer. Nijer Deltası'nda, çevre isyancısı Jomo, köyünün tehdit eden petrol şirketlerine karşı savaşırken kız kardeşi Udoka da kaçma hayalleri kurar. Artık bir komando olan Aleksei, bu bölgede görevlendirilir."
İKİNCİ GÖRÜŞTE AŞK
François Civil, Josephine Japy ve Benjamin Lavernhe'nin oynadığı "İkinci Görüşte Aşk" romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Raphael, Best Seller Bilim Kurgu romanlarıyla ünlü bir yazardır ve liseden beri büyük aşk yaşadıkları eşi Olivia’yı ihmal etmeye başlamıştır. Son romanını bitirdiği gece şiddetli bir kavganın ardından uyandığında roller tersine dönmüştür. Raphael’ in, şöhret ve parası kaybolmuştur. Üstelik bu paralel evrende Olivia dünyaca ünlü bir piyanisttir ama Raphael’ i tanımamaktadır. Hayatının hatasını yaptığını fark eden kahramanımız, eşinin kalbini yeniden kazanıp eski hayatına dönebilecek, hatalarını telafi edebilecek midir?
YENİLMEZ ÜÇLER
Roman Perfilyev'in yönettiği "Yenilmez Üçler" filminin kadrosunda Roman Lutskyi, Sergey Strelnikov ve Gen Seto yer alıyor.
1800ler Ukrayna. Bir samuray, efendisini Ukrayna kırsalında adil olmayan bir düello sırasında öldüren Yoshi Harimoto adlı Japon köle tüccarının izini sürmektedir. Amacı ele geçirilmiş efendisinin kılıcını geri alabilmek ve onurunu kurtarabilmektir. Tutsak tutuldukları yerde, kız arkadaşını köle olarak elinde tutan yerel bir toprak sahibiyle hesaplaşmaya çalışan, fakir bir köylüyle tanışır. İkisinin de yolu Yahudi bir silah satıcısıyla kesişir. Bu Yahudi, küçük erkek kardeşini öldüren Bohdan Chuba adlı Kazaklar’dan oluşan haydut takım reisinin peşine düşmüş ve intikam almak istemektedir. Birbirinden uyumsuz bu üçlü intikam, onur ve aşk için Tarantino/Sergio Leone tarzı bir maceraya atılırken farklılıklarını bir kenara bırakıp birbirlerine güvenmeyi öğrenmelidir.
ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA
Jackie Chan, John Cena ve Amadeus Serafini'nin başrollerini paylaştığı "Ölümcül Çarpışma", gerilim ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.
Scott Waugh'un yönetmen koltuğunda oturduğu ABD ve Çin ortak yapımı film, bir Çin petrol rafinerisinin saldırıya uğraması sonrasında Çinli bir özel güvenlik görevlisinin işçileri kurtarmak için giriştiği mücadeleyi konu alıyor.
REN ALTINI
Fatih Akın imzalı "Ren Altını", Giwar Hajabi'nin gettodan müzik listelerinin zirvesine uzanan hayat yolculuğuna odaklanıyor.
Almanya, Hollanda ve İtalya ortak yapımı filmin başrollerinde Emilio Sakraya, Mona Pirzad, Karim Güneş ve Kazım Demirbaş rol aldı.
Giwar Hajabi 1980'lerin ortalarında küçük bir çocukken ailesiyle birlikte Irak hapishanesinin cehenneminden Almanya'ya gelir. Fırsatlarla olduğu kadar birçok engelle de tanışır. Büyük bir suçluya dönüşmesi çok uzun sürmeyecektir zira Giwar, kartele olan borçlarını ödemek için efsanevi bir soygun planlamaktadır.
RUHLAR BÖLGESİ: KIRMIZI KAPI
Patrick Wilson'un yönettiği "Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı", haftanın korku ve gerilim filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.
Josh ve üniversite çağındaki Dalton, iblislerini kesin olarak dindirmek için, ailelerinin karanlık geçmişi ve bir dizi yeni ve daha korkunç olaylarla yüzleşerek kırmızı kapının ardında gizlenen Öte’nin her zamankinden daha derinlerine inmelidir.
KAPTAN PENGU VE ARKADAŞLARI 3
Mandarin ve Mandalina birbirlerini yanlış anlayarak hayal kırıklığına uğrarlar. Mandalina kendini kanıtlamak isterken Mandarin ile birlikte buz dağlarının arkasına gizlenmiş, gizli güçleri olan bir istiridyenin arandığı efsanevi Buz Mandası’ nı aramak için yola çıkarlar. Onları bulamayan Kaptan Pengu, Misket, Zeze, Gugu, Pegu, Mirmir arkadaşları için endişelenirler. Onları kurtarmak için Kuzey Kutbu’na doğru onlarda yola çıkarlar. Kaptan Pengu ve Arkadaşları Yolculuk esnasında fırtınalı denizleri, buz dağları ve tehlikeli mercanları aşarlar. Bu macera da aynı zamanda dostluk, cesaret, azim temalarını deneyimlerler.
BONİBONLAR KEDİLER PEŞİNDE
5 çocuğu olan sevimli bir köpek ailesi yaz tatili için dedelerini ziyarete kır evine giderler ve orada karşılaştıkları sevimli kediler ile çeşitli maceralar yaşarlar, bu maceraların sonunda ise kedileri büyük bir sürpriz bekliyordur.
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