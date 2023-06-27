Şirinler'in oyunu geliyor! Tanıtım fragmanı yayınlandı

Bir zamanların efsane çizgi filmi Şirinler'in oyunu yapılıyor. OSome Studio tarafından geliştirilen oyunun fragmanı yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 13:04
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Bir zamanların efsane çizgi filmi Şirinler, OSome Studio tarafından oyuna dönüştürüldü. The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone adlı oyun 3D macera platformu türünde yer alıyor. 

Birçok farklı haritanın yer aldığı oyunda, oyuncular 'Mucit Şirin'in icadını tamamlamak için çeşitli maceralara atılacak. 

Oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch ve PC platformları için 14 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek.

İLK OYUN 2021 YILINDA ÇIKMIŞTI

Yine aynı stüdyo OSome Studio tarafından geliştirilen serinin ilk oyunu The Smurfs: Mission Vileaf 2021 yılında piyasa sürülmüştü.


The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone Şirinler'in oyunu OSome Studio

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