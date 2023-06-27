Şirinler'in oyunu geliyor! Tanıtım fragmanı yayınlandı
Bir zamanların efsane çizgi filmi Şirinler'in oyunu yapılıyor. OSome Studio tarafından geliştirilen oyunun fragmanı yayınlandı.
Bir zamanların efsane çizgi filmi Şirinler, OSome Studio tarafından oyuna dönüştürüldü. The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone adlı oyun 3D macera platformu türünde yer alıyor.
Birçok farklı haritanın yer aldığı oyunda, oyuncular 'Mucit Şirin'in icadını tamamlamak için çeşitli maceralara atılacak.
Oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch ve PC platformları için 14 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek.
İLK OYUN 2021 YILINDA ÇIKMIŞTI
Yine aynı stüdyo OSome Studio tarafından geliştirilen serinin ilk oyunu The Smurfs: Mission Vileaf 2021 yılında piyasa sürülmüştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Yanardağ'ın gözaltına alındığı anlar...
- Özgür Demirtaş doların varacağı yeri açıkladı
- Reuters: Savcılar, Bilal Erdoğan şikayetini inceliyor
- '1 Temmuz itibariyle Wagner varlığına son verecek'
- MasterChef All Star'ın yeni şefi Murat Bozok kimdir?
- MHP'den sürpriz 'HÜDA PAR' kararı
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- Çiğdem Mater 'tampon' talebine verilen cevabı aktardı
- Bankacılar: Net rezervlerinde tarihi artış gerçekleşti
- Faslı yıldızın yeni adresi belli oluyor!