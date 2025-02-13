Kaptan Amerika, Aşk, C Takımı 2 ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta 11 yeni film sinemalardaki yerini alacak. İşte bu haftanın filmleri...
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 14 Şubat Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; C Takımı 2, Aşk Sadece Bir An, Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya, Bridget Jones Onun İçin Çıldırıyor, Emmanuelle, Aşk, Zatonya: Yeni Dünya, Kutup Köpekleri 2, Yarasaların İstilası: Değirmen, Zeccac ve Varlık filmleri vizyona girecek.
C TAKIMI 2
Başrollerini Sera Tokdemir, Toygan Avanoğlu ve Murat Akkoyunlu'nun paylaştığı, Ömer Kurt, Hakan Bulut, Barış Başar ve Hakan Bilgin'in de rol aldığı "C Takımı 2", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak.
Özgür Bakar'ın yönettiği devam filmi, peşlerindeki adamlardan kaçıp, Elazığ'ın Fenk kasabasına giden bir grup arkadaşın, başlarından geçen olayları işliyor.
AŞK SADECE BİR AN
Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Aşk Sadece Bir An", arkadaşının ricası üzerine onun yerine taksiye çıktığı gün, hayatının aşkı ile tanışan bir adamın hikayesini odağına alıyor.
Emirhan Çakal ve Nilsu Berfin Aktaş'ın başrolleri paylaştığı filmde, Gonca Vuslateri, Diren Polatoğulları, Emre Kınay, Burcu Kara, Teoman, Tuba Ünsal ve Gürgen Öz de rol aldı.
KAPTAN AMERIKA: CESUR YENİ DÜNYA
Julius Onah'ın filmi "Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya", yeni seçilen ABD Başkanı Thaddeus Ross ile görüşmesinin ardından, kendini uluslararası bir krizin ortasında bulan yeni Kaptan Amerika Sam Wilson'ın hikayesini ele alıyor.
Aksiyon ve macera türündeki filmin oyuncu kadrosunda Anthony Mackie, Harrison Ford, Liv Tyler, Giancarlo Esposito, Rosa Salazar, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Danny Ramirez ve Carl Lumbly yer alıyor.
BRIDGET JONES ONUN İÇİN ÇILDIRIYOR
Renee Zellweger, Leo Woodall ve Emma Thompson'un başrollerini paylaştığı "Bridget Jones Onun İçin Çıldırıyor", romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.
Michael Morris'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Bridget Jones'un 51 yaşında bekar bir anne ve dul bir kadın olarak hayatını nasıl yönlendirdiğini anlatıyor.
EMMANUELLE
Audrey Diwan'ın yönettiği ve Noemie Merlant'ın başrolünde oynadığı "Emmanuelle", iş için Hong Kong'a giden genç bir kadının hikayesini işliyor.
AŞK
Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams ve Olivia Wilde'in başrollerinde oynadığı romantik komedi filmi "Aşk" ikinci kez vizyona girecek.
"Being John Malkovich" ve "Adaptation" filmlerinin yönetmeni Spike Jonze'un yönettiği "Aşk", uzun bir ilişkiden kalbi kırık bir şekilde çıkan yazar Theodore'un, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan bir işletim sistemiyle olan alışılmadık ilişkisine odaklanıyor.
ZATONYA: YENİ DÜNYA
Disney Channel tarafından Türkiye'ye özel üretilen çizgi film Zatonya, "Zatonya: Yeni Dünya" sinema filmi ile izleyici karşısına çıkacak.
KUTUP KÖPEKLERİ 2
Luca Scanferla ve Alessandro Scaretti'nin çektiği "Kutup Köpekleri 2", Kuzey Kutup Bölgesi'nin sevimli kasabası Taigasville'de bir grup arkadaşın yeni macerasını anlatıyor.
YARASALARIN İSTİLASI: DEĞİRMEN
Gani Rüzgar Şavata'nın yönetmenliğini yaptığı, Neslihan Acar ve Yalçın Dümer'in rol aldığı "Yarasaların İstilası: Değirmen", yarasaların insanlıktan intikam almak için değirmenin olduğu bölgeye musallat olmasını konu ediniyor.
ZECCAC
Anastasiya Budakva'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "Zeccac", küçük bir kasabada öğretmenlik yapan genç bir kızın evlenmeden önce en yakın arkadaşının ortadan kaybolması ve yaşadığı olağan dışı olayları beyaz perdeye taşıyor.
VARLIK
Steven Soderbergh'in filmi "Varlık", banliyödeki bir eve taşınan bir ailenin hayatına odaklanıyor.
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