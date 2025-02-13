Kaptan Amerika, Aşk, C Takımı 2 ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

AŞK SADECE BİR AN

Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Aşk Sadece Bir An", arkadaşının ricası üzerine onun yerine taksiye çıktığı gün, hayatının aşkı ile tanışan bir adamın hikayesini odağına alıyor.

Emirhan Çakal ve Nilsu Berfin Aktaş'ın başrolleri paylaştığı filmde, Gonca Vuslateri, Diren Polatoğulları, Emre Kınay, Burcu Kara, Teoman, Tuba Ünsal ve Gürgen Öz de rol aldı.