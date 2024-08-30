Türk sinemasının heyecan uyandıran filmleri Ayvalık’ta

Yayınlanma: 30.08.2024 - 15:20

Güncelleme: 30.08.2024 - 15:20

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin programında yer alacak Türk yapımları belli oldu.



Komili’nin tema sponsoru olduğu “Türkiye’den Filmler” bölümünde Türkiye ve dünya festivallerinde gösterilmiş, ödüller kazanmış, yılın çok konuşulan 28 yerli filmi; yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncuların katılımıyla izleyicilerle buluşacak. Bu yılın yerli filmlerinde karşımıza aile ilişkileri, yas, kayıp, büyüme hikâyeleri ve şehirdeki sıkışmışlık temaları çıkıyor.

Türk Sineması 2023-2024

Ozan Yoleri’nin dünya prömiyerini yaptığı 27. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde NETPAC Ödülü, İstanbul Film Festivali’nde Seyfi Teoman İlk Film Ödülü’nü kazandığı Başlangıçlar, yirmili yaşlarında ve bunalımdaki resim restoratörü Defne karakterine odaklanıyor. Paris’te aynı evi paylaştığı arkadaşının beklenmedik ölümü sonrasında doktora eğitimini yarıda bırakarak İstanbul’a dönen Defne, günlerini onarılmayı bekleyen gizemli bir Osmanlı tablosuyla geçirir. Defne’nin en az hasarla büyümeye çalışmasını anlatan filmin başrollerinde Ahsen Eroğlu ve Hazal Subaşı yer alıyor. Başlangıçlar ekibi gösterim sonrası soruları yanıtlamak üzere Ayvalık seyircisiyle buluşacak.

Mete Gümürhan’ın ilk uzun metrajlı filmi Beraber, Rotterdam’da doğup büyümüş Zeki’nin annesini kaybetmesiyle başlıyor. Bu büyük kaybın ardından toparlanmaya çalışırken, babasının Türkiye’ye taşınma kararı ile travmalarına bir yenisi eklenen Zeki, ön yargılarla geldiği İstanbul’da edindiği arkadaşlıklarla hayata tutunmaya başlıyor.

Vuslat Saraçoğlu’nun, babalarının ölümü sonrası tekrar bir araya gelen üç kardeşi merkeze aldığı filmi Bildiğin Gibi Değil festivalde izleyiciyle buluşacak başka bir yapım. Birbirinden çok farklı yaşam tarzlarına ve karakterlere sahip bu üç kardeşle aile ilişkilerinin karmaşık yapısını, zamanla değişen dengeleri ve kan bağına rağmen gizlenenleri gözler önüne seren film, ilk gösterimini yaptığı İstanbul Film Festivali’nde En İyi Senaryo ve En İyi Erkek oyuncu başta olmak üzere dört ödüle layık görüldü. Filmin yönetmeni, senaristi ve yapımcısı Vuslat Saraçoğlu, yapımcı Mehmet Can Ünlü ve başrol oyuncuları Hazal Türesan, Alican Yücesoy, Serdar Orçin de Ayvalık izleyicisiyle buluşacak.

Sinan Kesova ilk uzun metrajlı filmi Büyük Kuşatma’nın merkezine ünlü bir akademisyen olan eşinin ölümü ardından geçmişteki hataları ile yüzleşen, ihmal ettiği kızı ile ilişkilerini düzeltmek ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen Macit’i yerleştiriyor. Fakat bu başlangıç ümidi, karısının mirasına sıkı sıkıya bağlı oğlu ve karısının asistanı yüzünden trajikomik bir hâl alıyor. Filmin başrollerinde Alp Öyken, Yiğit Sertdemir, Asiye Dinçsoy ve Dolunay Soysert var. Film ekibi izleyicilerle buluşmak üzere Ayvalık’ta olacak.

Aslı Özge gerçek karakter ve olaylara dayanan, gerçek mekânlarda çektiği Faruk ile İstanbul’da yaşadığı apartman yıkılmak üzere olan 90’lı yaşlardaki babasının hikâyesini anlatıyor. Özge, filmde ileri yaştaki bir adamın hayatını, baba-kız ilişkisinin karmaşıklığını ve kentsel dönüşümün etkilerini ele alıyor. Film gösterimi sonrasında Aslı Özge ve filmin görüntü yönetmeni Emre Erkmen filme dair merak edilenleri yanıtlayacak.

Tunahan Kurt ilk uzun metrajlı filmi Karganın Uykusu’nda karısının şüpheli ölümünün ardından, oğlu ile birlikte, artık çalışmayan bir maden aktarım tesisinde yaşayan Nasip’i takip ediyor. İleri seviyede uyurgezerlik problemi olduğu için oğluna güven içinde kalacağı bir aile arayan Nasip, çözümü hayatlarına katılan mülteci grubu içinde buluyor. Film, geçen yıl Adana Film Festivali’nde kazandığı altı ödülün yanı sıra Ankara Film Festivali’nde de En İyi Film Ödülü'nü aldı. Tunahan Kurt, yapımcı Hasan Köroğlu ve filmin başrol oyuncusu Ahmet Ağgün, Ayvalık seyircisiyle buluşacak.

Geçen yıl Varşova Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Reha Erdem imzalı Neandria, antik bir kentin yakınlarındaki yoksul bir köyde annesiyle birlikte yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adlı bir genç kadını odağına alıyor. Ekolojik olarak sürdürülebilir yapım girişimi olarak tamamlanan film, yarışma, avlanma ve kazanma hırsıyla hastalanmış bir dünyada sıkışmış gençlerin, çatlaklarda özgürlüğü ve aşkı arayan isyanlarını anlatıyor. Usta oyuncuları ve yeni keşifleri bir araya getiren filmde Deniz İlhan, Ahmet Rıfat Şungar, Bülent Emin Yarar, İnci Nur Daşdemir, Nihal Yalçın, Izzy, Nur Fettahoğlu, Serkan Keskin, Gizem Katmer, Ayşegül Kopartan ve Tanıl Bora rol alıyor. Reha Erdem ve filmin yapımcılarından Ömer Atay gösterim sonrası izleyicilerle bir araya gelecek.

Selman Nacar dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan ikinci uzun metrajlı filmi Tereddüt Çizgisi’nde Tülin Özen’in hayat verdiği idealist ceza avukatı Canan karakteri üzerinden suç, adalet ve ahlâk üçgeninde bir hikâye yaratıyor. İstanbul Film Festivali’nde FIPRESCI ödülünün yanı sıra, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında da ödül kazanan filmde; Canan suçsuzluğuna inandığı müvekkilinin karar duruşmasında yüzleştiği gerçeklerle ölüm döşeğindeki annesi, hâkim ve sanığın hayatını etkileyecek bir karar vermek zorunda kalıyor. Filmin gösterimi sonrasında yönetmen Selman Nacar, yapımcı Diloy Gülün ve başrol oyuncuları Tülin Özen ile Gülçin Kültür Şahin izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Nehir Tuna’nın dünya prömiyerini geçen yıl Venedik Film Festivali’nde yapan ve Bisato d’Oro En İyi Senaryo ödülüne layık görülen ilk uzun metrajlı filmi Yurt, 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’in yaşadıklarına odaklanıyor. 90’lı yılların sonunda Türkiye'deki siyasi kutuplaşma atmosferinde geçen bir büyüme hikâyesini anlatan filmde Doğa Karakaş, Can Bartu Arslan, Ozan Çelik, Tansu Biçer ve Didem Ellialtı başrollerde yer alıyor. İstanbul Film Festivali’nden En iyi Film ödülü ile dönen Yurt’un gösterimi sonrasında yönetmen, yapımcı ve oyuncular soruları yanıtlamak üzere Ayvalık’ta olacak.

Beş belgesel gösterilecek

Berke Baş’ın yönettiği ve İstanbul Film Festivali’nde En İyi Belgesel Ödülü’ne layık görülen Dargeçit, İpek Kent ile Efe Öztezdoğan’ın birlikte yönettikleri Eclipse, Kerem Soyyılmaz’ın yönettiği geçen yıl Adana Film Festivali’nde En İyi Belgesel Ödülü’nü kazanan Rodakis’i Araraken, Nefin Dinç’in adını Homeros’un Akdeniz için kullandığı tabirden alan filmi Şarap Rengi Deniz ve Belit Sağ’ın Altyazı Fasikül Görünür Görünmez: Bir (Oto)Sansür Antolojisi’nde yer alan filmi Sevil Ayvalık’ta izleyiciyle buluşacak.

Dargeçit, 1995 yılında Mardin, Dargeçit’te oğulları ve kardeşleri devlet güçlerinin elinde kaybolan ailelerin 27 yıl süren adalet mücadelesini anlatırken, Rodakis’i Ararken yönetmenin ailesinin evlerinin zemininde buldukları 1887 yılına ait mezar taşının sahibini araştırmaları ve 2022’de Selanik’te son bulan arayışları üzerine bir öyküyü perdeye taşıyor. Eclipse, yıllar sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmaya hak kazanan İzmir’den beş jimnastikçiyi takip ediyor. Sporcuların, pandemi nedeniyle tarihinde ilk kez ertelenen olimpiyatlarda hayallerine tutunup Türkiye’nin ilk olimpiyat madalyasını alabilmek için karantina, deprem, sakatlıklarla geçen zorlu bir yılın üstesinden gelme çabalarını anlatıyor.

Şarap Rengi Deniz Akdeniz’de ve çevresinde küresel ısınmanın yol açtığı derin değişiklikleri ve toplumun her kesiminden insan ve birçok kuruluşun, küresel ısınmanın bölgedeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için gösterdikleri çabayı anlatıyor. Sevil, kitaba basılamayan bir resmin hikâyesi. İfade özgürlüğünün sınırlarını sınayan videoların yer aldığı antolojide, sinemacı ve sanatçılar sinemanın kadim meselesi üzerine düşünüyor: “göstermek ya da göstermemek.”

Festivalin kısaları

İstanbul Film Festivali’nden En İyi Kısa Film Ödülü ile dönen Ömer Ferhat Özmen'in yönettiği Eksi Bir, bodrum dairesinde yaşayan yeni kiracılardan geldiğine inandığı kokudan rahatsız olan bir apartman yöneticisinin, onları çıkartmak için apartman sakinlerinden imza almasının hikâyesi. Can Merdan Doğan, ikinci kısa filmi En Uzun Gece’de bir babanın kızının nişanı öncesi kalabalıklaşan evde, birlikte uyumak zorunda kaldığı bacanağı ile yaşadıklarını odağına alıyor. Selin Öksüzoğlu’nun annesini kaybetmiş 5 yaşındaki bir çocukla, yetişkin bir kadının yollarını Karadeniz’in tepelerinde kesiştirdiği Görüşürüz Kaplumbağa, prömiyerini bu yıl Berlin Film Festivali’nde yaptı.

Emine Uysal Berger ve Özgür Ceylan’ın yönetmenliğindeki Gukla, terk edilmiş bir konakta İzmirli üç farklı kuşak kadını bir araya getiren, şehirle aidiyetlerine odaklanan psikolojik bir gerilim filmi. Yıllardır il seçmelerine hazırlanan 17 yaşındaki yüzücü Cemre’nin, yaşadığı travmatik bir olay sonucu seçmelere geç kalmasını anlatan Her Gün Biraz Daha Kolay, Çağıl Bocut’un imzasını taşıyor. Melis Balaban yönetmenliğindeki Kontrpiye, uzun zamandır görüşmeyen bir baba kızın, bir dizi ritüellerini gerçekleştirdikten sonra izleyecekleri Fenerbahçe maçı öncesi yaşadıklarını konu alıyor.

Kuşlar Ne Der? Antakya sokaklarında farklı farklı yerlerde karşılaştığı bir kuş resminin peşine düşen yönetmen Emrah Gökdemir’in bu kuşları yapan kişiyi arayışının yıllar süren hikâyesi. Ezgi Ay’ın yönettiği Maşallah! izleyiciyi evden çıkmak için hazırlanan bir kadının kafasının içinde bir yolculuğa çıkarıyor ve artık giderek normalleşen bir sorunun altını çiziyor: “Bugün eve canlı dönebilecek miyim?

2022 yılında Mendirek filmiyle festivale konuk olan Cem Demirer, bu yıl Cannes Film Festivali’nde Semainde de la Critique bölümüne seçilen kısa filmi Noksan ile Ayvalık’ta olacak. Film, terkedilmiş bir lunaparkta çalışan ve yaşadığı bunalım yüzünden farklı insan ve varlıklarla iletişime geçen 30 yaşındaki Mert’in anlam arama çabasını anlatıyor.

Yasemin Demirci babası Latif Demirci’yi kaybettikten sonra çektiği filmi Onun Kalesinde ile ani şekilde vefat eden babasının evini toplamak zorunda olan bir kadının, eşya ve mekânlar üzerinden hatırladığı anılar arasında yaşadığı inişli çıkışlı yas sürecine odaklanıyor. İlayda İşeri imzalı Oyunbozan, izleyiciyi 1979 yılının Ankara’sında 7 ve 8 yaşlarındaki iki kardeşin yaz tatili sırasında sıkıntıdan kurtulmak için yarattıkları oyunlardan oluşan bir dünyaya konuk ediyor.

Resmiye Emir yönetmenliğindeki Sonunda, İstanbul’un zor şartlarına rağmen arkadaşlarının veda partisine gitmeye çalışan genç bir çiftin, partiye vardıklarında karşılaştıkları sürprizle iyice sıra dışı hale gelen gecelerini beyazperdeye taşıyor. Şirin Bahar Demirel yönetmenliğindeki Zarafet ve Şiddet Arasında elleri, anıları hem saklayan hem de aktarabilen bellek mekânları olarak gören bir deneysel belgesel. Performatif aile albümlerine giremeyen anıların izini, eller ve yarattıkları üzerinden sürmeyi, onları bir hafıza haritası gibi okumayı hayal ediyor.

Yalçın Çiftçi’nin yönettiği Beyaz Dağın Çocukları soğuk ve karlı bir kış mevsiminde mezarlığın içinde bulunan ve birçok gizemi içinde barındıran bir köy okulunu anlatıyor.

Biletler 7 Eylül’de satışta

17 Eylül’de Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenecek açılış gecesiyle başlayacak festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, İsmet İnönü Kültür Merkezi, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’ta gerçekleşecek. Festival bilet satışları 7 Eylül’de başlayacak. Bilet fiyatları 7-17 Eylül tarihleri arasındaki ön satış döneminde tam 120 TL, indirimli 80 TL, 17 Eylül’den itibaren tam 150 TL, indirimli 100 TL olacak.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali; Ayvalık Belediyesi, Kültür için Alan, Mey|Diageo, Paribu, Kürşat Zeytinyağları, Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı, Zeze/Ayvalık, OGM Pictures, Gold Film, Ayvalık Macaron Kolonyası, Karga7, Kurukahveci Mehmet Efendi, Asteros Film, Kendine Has, MUBI, Borusan Otomotiv, Manzara Holiday Homes, Ayvalık Ticaret Odası, Çöp(m)adam, Kratos, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi, Festival Dostları Tibet Akhuy, Esra Başak, Ela Başak Atakan, Şerif Kaynar, Eren Tapan ve İnci Vural’ın değerli katkılarıyla gerçekleşecek.