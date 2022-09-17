John Constantine efsanesi geri dönüyor
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Webtekno'nun haberine göre Constantine, 2005 yılında seyirciyle buluşmuş ve milyonlarca dolarlık gişe hasılatı yaparak adından söz ettirmişti.
Filmin hayranları yıllardır yeni bir filmin çıkıp çıkmayacağını merak ediyordu. Geçen yıllarda devam filminin geliştirilme aşamasında olduğu açıklanmıştı.
Üstünden 17 sene geçen filmin devamı hakkında iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Karakteri canlandıran Keanu Reeves, geçen yıl karaktere yeniden can verme konusunda oldukça istekli olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.
Ortaya çıkan yeni haberlere göre Warner Bros'un üstlendiği projede Keanu Reeves’in John Constantine olarak devam filminde yer alacağı kesinleşti.
İlk filmde yer alan Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton, Pruitt Taylor Vince, Djimon Hounsou ve Gavin Rossdale gibi isimlerin de devam filminde yer alması bekleniyor. Ancak hangi isimlerin geri döneceği konusunda net bir bilgi yok.
Constantine’ın ne zaman çekilmeye başlanacağı ne zaman yeniden seyirciyle buluşacağı hakkında da herhangi bir açıklama yapılmış değil.
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