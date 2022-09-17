John Constantine efsanesi geri dönüyor

İlk filmde yer alan Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton, Pruitt Taylor Vince, Djimon Hounsou ve Gavin Rossdale gibi isimlerin de devam filminde yer alması bekleniyor. Ancak hangi isimlerin geri döneceği konusunda net bir bilgi yok.

Constantine’ın ne zaman çekilmeye başlanacağı ne zaman yeniden seyirciyle buluşacağı hakkında da herhangi bir açıklama yapılmış değil.