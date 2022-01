Keanu Reeves: Hayatım boyunca yalnızca iki ünlüden imza istedim

17 Ocak 2022 Pazartesi, 15:01

ABD'li komedyen Stephen Colbert'in programı The Late Show'a katılan Matrix yıldızı Keanu Reeves hakkında merak edilen bir dizi soruya yanıt verdi. Başka bir ünlüden, imza isteyip istemediği programda aktöre yöneltilen sorulardan biriydi.

Reeves, müzik grubu The Velvet Underground'ın gitaristi Lou Reed'den ve komedyen George Carlin'den imza istediğini söyledi.

Independet Türkçe'de yer alan habere göre; Reeves, Reed'den imzayı bir arkadaşı için istediğini belirtti. Müzisyen küçük bir kağıt parçasının üstüne sadece "Lou Reed" yazmış. Bill and Ted'de birlikte rol aldığı Carlin ise aktöre, "Sevgili Keanu, s**tir" diye imza vermiş. Reeves daha sonra bunun Carlin'in tipik imza tarzı olduğunu öğrenmiş.

Kısa süre önce The Matrix Resurrections'la hayranlarının karşısına yeniden çıkan Reeves, Lou Reed'le anısını programda şu ifadelerle anlattı:

"Bu konuda rahattı. Küçük bir kağıt parçası ve mavi mürekkepten ibaretti. Sadece 'Lou Reed' yazıyordu."

Reeves, Carlin'le anısını ise şu sözlerle aktardı:

"Sanırım, 'Sevgili Keanu, s**tir' yazmıştı. Bunu hep benim için yazdığını düşünmüştüm. Sonra kendisine aynı şeyi yazdığını söyleyen biriyle tanıştım!"

Aktör programda ayrıca en sevdiği şarkının Joy Division'dan Love Will Tear Us Apart, en sevdiği filminse 1975 yapımı Roller Ball olduğunu söyledi.