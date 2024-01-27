Deep Web Konulu 10 Film Önerisi: İnternetin karanlık yüzünü keşfedeceksiniz
Gizliliğe ve siber dünyanın derinliklerine olan ilgiyi merak edenler için, Deep Web, büyüleyici ve tehlikeli bir dünyanın kapılarını aralıyor. Sinema dünyası da bu sıradışı konuyu merakla keşfetmiş ve Deep Web'i temel alan bir dizi ilginç ve çarpıcı film ortaya çıkarmıştır. Bu filmler, izleyicilere sadece bilinmeyen bir dünyanın kapılarını aralamakla kalmaz, aynı zamanda insan psikolojisinin en karanlık köşelerine inmeye ve siber suçların karmaşıklığına şahit olmaya da davet eder. İşte bu seçkide, sizin için en iyi Deep Web konulu filmleri sıraladık...
10- THE DEN
Kullanıcı alışkanlıklarını incelemek üzerine, Elizabeth Benton (Melanie Papalia) The Den adlı bir video sohbet sitesine girer. Bu sohbetler esnasında bir gün genç bir kızın webcam önünde öldürüldüğünü görür. Polis bunun bir şaka olduğunu düşünse de Elizabeth gördüklerinin gerçek olduğuna inanmaktadır. Gerçeği bulmak üzere işe koyulan Elizabeth, zamanla tuzağa düştüğü anlayacaktır.
9- DARK WEB: CICADA 3301
Hacker olan Connor, gizli bir cemiyet için paravan olan bir hazine avını ortaya çıkarmaya çalışır. Bu süreçte sanat uzmanı arkadaşı Avi ve gizemli kütüphaneci Gwen’in yardımını alan Connor, onlarla birlikte peşine düşen NSA ajanlarından kaçarken dünyanın dört bir yanına dağılan ipuçlarını bulmaya çalışır.
8- RATTER
Büyük şehirlerde yaşamak ne kadar zor olsa da NewYork şehrinde tek başına hayatını sürdüren genç bir kız bir şekilde hayata tutunmaya çalışmaktadır . Bir gün garip şeyler olur bilgisayarı telefonu attığı tüm adımları ona söyleyen bir hacker tarafından izlenmektedir. Olaylar garip bir şekilde gelişerek korku ve gerilim dolu anlara yerini bırakacaktır.
7- DARK WEB: DESCENT INTO HELL
Genç bir YouTuber, Karanlık Web'in sekizinci seviyelerine ulaşmaya çalışır ve bu deneyimi izleyicileri ile paylaşmak amacıyla filme alırken internetin en derin ve bilinmeyen kısmına nüfuz eder. Ancak hayatını değiştirecek korkunç bir sürprizle karşılaşacağından habersizdir…
6- DEEP WEB
Deep Web (Karanlık İnternet) bilinen arama motorları ile ulaşabildiğimiz sitelerin dışında kalan sayfalardan oluşmaktadır. İnternetin karanlık yüzü olarak adlandırılan bu yerlerde hiç bir kısıtlama söz konusu değildir ve yasadışı bir çok şey bulunmaktadır. Bu belgeselde de, efsanevi hacker Dread Pirate Roberts’ın hikayesi, Keanu Reeves‘in anlatımıyla sunuluyor * Belgeselde temel olarak dört soru soruluyor: 1)Devlet kamu yararına insanların özel yaşamlarına ne kadar girebilir 2)Uyuşturucu madddeler internetten satılarak yaratılan şiddet azaltılabilir mi? 3)Adalet kamu yararına da olsa hukuku çiğneyebilir mi? 4)Amerikan hükümeti herşeye müdahale hakkını nerden alıyor?
5- UNFRİENDED
Bir gece görüntülü sohbet eden altı lise arkadaşı, tam bir yıl önce kendini öldüren bir sınıf arkadaşından bir Skype mesajı alır. İlk başta bunun bir şaka olduğunu düşünürler ama kız arkadaşlarının en karanlık sırlarını ifşa etmeye başladığında, bu dünyaya ait olmayan bir şeyle, onların ölmesini isteyen bir şeyle karşı karşıya olduklarını fark ederler.
4- GUNS AKIMBO
Sıradan ve rutin hayatında bir oyun şirketinde programcılık yapan Miles, bu hayatı çekilir kılmak için internet zorbalarını trolleyerek, insanların daha duyarlı olması için uğraşmaktadır. Ancak bir gün hiç beklemediği bir geri dönüş alır ve artık yeni edindiği savaşçı rolü ile hem kendi hayatını hem de eski sevgilisinin hayatını kurtarmak için mücadele etmek zorundadır.
3- FEARDOTCOM
New york'da bulunan 4 ceset yetkililerin dikkatini çeker. genç polis dedektifi Mike Reilly, sağlık bakanlığına bağlı güzel araştırmacı Terry Houston'ın da yardımıyla 4 şüpheli ölümü araştırmaya başlar. hepsi de ortak bir payda da birleşmişlerdir. fakat bunun bir tesadüf olup olmadığı belli değildir...
2- NERVE
Lise son sınıf öğrencisi Vee (Emma Roberts) Nerve adlı, doğruluk cesaret oyununun sadece cesaret kısmının yer aldığı bir sanal gerçeklik oyununa katılır. Ancak zaman geçtikçe iş oyun olmaktan çıkar, nitekim hareketlerinin oyunun "izleyenleri" tarafından manipüle edildiğini fark edecektir.
1-CYBERBULLY
İngiliz bir genç kız, bir hacker tarafından verilen emirleri yapmaya zorlanmaktadır. Eğer kız bu istekleri yerine getirmezse hacker genç kızın özel resimlerini İnternet'e sızdıracaktır.
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