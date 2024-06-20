Dünya mirası Nemrut'u bayramda yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti

Coşkun Saygı da şu görüşlerini aktardı:

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir yerdeyiz, böyle bir dağın tepesine muhteşem heykelleri koymak, böylesine büyük bir anıtı dikmek, akıl karı değil. Günümüz koşullarındaki teknolojiyle bile yapılamayacak bir şey bu. Yabancı turistlerin zaten ülkemize geldiğinde görmek için can attıkları bir yer burası. Kolay çıkılmıyor ama çok insan buradaki o mistik havayı fazlasıyla yerinde görebiliyor."