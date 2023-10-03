Efsaneleşmiş korku filmleri: Çocuklar ve yetişkinler için keyifli film seçenekleri...
Aile dostu olan fakat yine de ürpertici olabilecek filmler soğuk sonbahar aksamları için keyifli bir seçenek olabilir.
Bu listede yer alan çocuk dostu korku filmleri, özellikle Cadılar Bayramı döneminde aileler ve çocuklar için keyifli bir seçenek olacak...
ADDAMS FAMILY
Charles Addams'ın New Yorker karikatürlerine dayanan bu film, karanlık ve tuhaf Addams ailesinin hikayesini anlatıyor. Christopher Lloyd, Fester Amca olarak mükemmel bir performans sergiler.
BEETLEJUICE
Tim Burton'ın yönettiği bu film, ölümden sonraki yaşamı ve onun tuzaklarını işlerken komedi unsurlarıyla dolu. Michael Keaton'ın canlandırdığı Beetlejuice karakteri oldukça unutulmazdır.
CASPER
Casper, dost bir hayaletin hikayesini anlatır. Bir bilim adamı ve kızı, bir malikane içindeki hayaletlerle tanışır ve dostça bir ilişki kurar.
DON'T LOOK UNDER THE BED
Bu film, Karabasan'ın eliyle kasabada garip olayların başlaması ve genç Frances'in bu olaylarla suçlanmasıyla ilgili bir hikayeyi anlatır. Kardeşinin hayali arkadaşı olan Larry, Frances'e yardım eder.
HALLOWENTOWN
Disney Channel orijinal filmi olan Halloweentown, cadı ve büyücü bir ailenin büyülü dünyayı ve insan dünyasını tehdit eden kötü güçlere karşı mücadelesini konu alır. Çocuklar için eğlenceli bir Cadılar Bayramı filmi...
HAYALET AVCILARI
Bill Murray, Dan Aykroyd ve diğerleri, hayaletlerle savaşan bir grup bilim adamını canlandırır. Bu komedi klasiği, ürkütücü ve komik anlarla dolu.
HOKUS POKUS
Bu Cadılar Bayramı temalı fantastik-komedi filmi, üç Salem cadısının yanlışlıkla diriltilmeleri ve çocukları öldürmeye çalışmalarını konu alır. Eğlenceli ve hafif ürkütücü bir film olarak aileler için uygun.
PERİLİ KÖŞK
Eddie Murphy'nin başrolünde olduğu bu komedi filmi, hayaletlerin yaşadığı bir eve taşınan bir ailenin maceralarını konu alır. Eğlenceli ve ürkütücü anlarla dolu.
THE WITCHES
Roald Dahl'ın kitabından uyarlanan bu film, cadıların kötü planlarını bozmak için bir genç çocuğun cesaretini konu alır. Anjelica Huston'un başkanı olduğu kötü cadılar oldukça ürkütücüdür.
TWITCHES
İkiz cadıları canlandıran Tia ve Tamera Mowry'nin başrolünde olduğu bu Disney Channel filmi, dünyayı kurtarmak için güçlerini kullanmak zorunda olan iki cadı kardeşin hikayesini anlatıyor.
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