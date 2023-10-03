Efsaneleşmiş korku filmleri: Çocuklar ve yetişkinler için keyifli film seçenekleri...

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2023 Salı, 18:00
<p>Aile dostu olan fakat yine de ürpertici olabilecek filmler soğuk sonbahar aksamları için keyifli bir seçenek olabilir.</p> <p>Bu listede yer alan çocuk dostu korku filmleri, özellikle Cadılar Bayramı döneminde aileler ve çocuklar için keyifli bir seçenek olacak...</p>

Aile dostu olan fakat yine de ürpertici olabilecek filmler soğuk sonbahar aksamları için keyifli bir seçenek olabilir.

Bu listede yer alan çocuk dostu korku filmleri, özellikle Cadılar Bayramı döneminde aileler ve çocuklar için keyifli bir seçenek olacak...

<p><strong>ADDAMS FAMILY</strong></p> <p><strong>Charles Addams</strong>'ın New Yorker karikatürlerine dayanan bu film, karanlık ve tuhaf Addams ailesinin hikayesini anlatıyor. <strong>Christopher Lloyd</strong>, Fester Amca olarak mükemmel bir performans sergiler.</p>

ADDAMS FAMILY

Charles Addams'ın New Yorker karikatürlerine dayanan bu film, karanlık ve tuhaf Addams ailesinin hikayesini anlatıyor. Christopher Lloyd, Fester Amca olarak mükemmel bir performans sergiler.

Player Alanı
<p><strong>BEETLEJUICE</strong></p> <p><strong>Tim Burton</strong>'ın yönettiği bu film, ölümden sonraki yaşamı ve onun tuzaklarını işlerken komedi unsurlarıyla dolu. <strong>Michael Keaton</strong>'ın canlandırdığı Beetlejuice karakteri oldukça unutulmazdır.</p>

BEETLEJUICE

Tim Burton'ın yönettiği bu film, ölümden sonraki yaşamı ve onun tuzaklarını işlerken komedi unsurlarıyla dolu. Michael Keaton'ın canlandırdığı Beetlejuice karakteri oldukça unutulmazdır.

<p><strong>CASPER</strong></p> <p><strong>Casper,</strong> dost bir hayaletin hikayesini anlatır. Bir bilim adamı ve kızı, bir malikane içindeki hayaletlerle tanışır ve dostça bir ilişki kurar.</p>

CASPER

Casper, dost bir hayaletin hikayesini anlatır. Bir bilim adamı ve kızı, bir malikane içindeki hayaletlerle tanışır ve dostça bir ilişki kurar.

<p><strong>DON'T LOOK UNDER THE BED</strong></p> <p>Bu film, Karabasan'ın eliyle kasabada garip olayların başlaması ve genç Frances'in bu olaylarla suçlanmasıyla ilgili bir hikayeyi anlatır. Kardeşinin hayali arkadaşı olan Larry, Frances'e yardım eder.</p>

DON'T LOOK UNDER THE BED

Bu film, Karabasan'ın eliyle kasabada garip olayların başlaması ve genç Frances'in bu olaylarla suçlanmasıyla ilgili bir hikayeyi anlatır. Kardeşinin hayali arkadaşı olan Larry, Frances'e yardım eder.

<p><strong>HALLOWENTOWN</strong></p> <p>Disney Channel orijinal filmi olan <strong>Halloweentown</strong>, cadı ve büyücü bir ailenin büyülü dünyayı ve insan dünyasını tehdit eden kötü güçlere karşı mücadelesini konu alır. Çocuklar için eğlenceli bir Cadılar Bayramı filmi...</p>

HALLOWENTOWN

Disney Channel orijinal filmi olan Halloweentown, cadı ve büyücü bir ailenin büyülü dünyayı ve insan dünyasını tehdit eden kötü güçlere karşı mücadelesini konu alır. Çocuklar için eğlenceli bir Cadılar Bayramı filmi...

<p><strong>HAYALET AVCILARI</strong></p> <p><strong>Bill Murray, Dan Aykroyd</strong> ve diğerleri, hayaletlerle savaşan bir grup bilim adamını canlandırır. Bu komedi klasiği, ürkütücü ve komik anlarla dolu.</p>

HAYALET AVCILARI

Bill Murray, Dan Aykroyd ve diğerleri, hayaletlerle savaşan bir grup bilim adamını canlandırır. Bu komedi klasiği, ürkütücü ve komik anlarla dolu.

<p><strong>HOKUS POKUS</strong></p> <p>Bu Cadılar Bayramı temalı fantastik-komedi filmi, üç Salem cadısının yanlışlıkla diriltilmeleri ve çocukları öldürmeye çalışmalarını konu alır. Eğlenceli ve hafif ürkütücü bir film olarak aileler için uygun.</p>

HOKUS POKUS

Bu Cadılar Bayramı temalı fantastik-komedi filmi, üç Salem cadısının yanlışlıkla diriltilmeleri ve çocukları öldürmeye çalışmalarını konu alır. Eğlenceli ve hafif ürkütücü bir film olarak aileler için uygun.

<p><strong>PERİLİ KÖŞK</strong></p> <p><strong>Eddie Murphy</strong>'nin başrolünde olduğu bu komedi filmi, hayaletlerin yaşadığı bir eve taşınan bir ailenin maceralarını konu alır. Eğlenceli ve ürkütücü anlarla dolu.</p>

PERİLİ KÖŞK

Eddie Murphy'nin başrolünde olduğu bu komedi filmi, hayaletlerin yaşadığı bir eve taşınan bir ailenin maceralarını konu alır. Eğlenceli ve ürkütücü anlarla dolu.

<p><strong>THE WITCHES</strong></p> <p><strong>Roald Dahl'</strong>ın kitabından uyarlanan bu film, cadıların kötü planlarını bozmak için bir genç çocuğun cesaretini konu alır. <strong>Anjelica Huston</strong>'un başkanı olduğu kötü cadılar oldukça ürkütücüdür.</p>

THE WITCHES

Roald Dahl'ın kitabından uyarlanan bu film, cadıların kötü planlarını bozmak için bir genç çocuğun cesaretini konu alır. Anjelica Huston'un başkanı olduğu kötü cadılar oldukça ürkütücüdür.

<p><strong>TWITCHES</strong></p> <p>İkiz cadıları canlandıran <strong>Tia ve Tamera Mowry</strong>'nin başrolünde olduğu bu Disney Channel filmi, dünyayı kurtarmak için güçlerini kullanmak zorunda olan iki cadı kardeşin hikayesini anlatıyor.</p>

TWITCHES

İkiz cadıları canlandıran Tia ve Tamera Mowry'nin başrolünde olduğu bu Disney Channel filmi, dünyayı kurtarmak için güçlerini kullanmak zorunda olan iki cadı kardeşin hikayesini anlatıyor.

korku filmi Cadılar Bayramı Sinema

En Çok Okunan Haberler