Sarı yaprakların ardındaki hikayeler: En iyi sonbahar filmleri...
Sonbahar, renkli yaprakların yerden düşüp hava serinlemeye başladığı, romantizmin ve değişimin mevsimi olarak kabul edilir. İşte bu büyülü mevsimi yakalayan ve sonbaharın tüm cazibesini yansıtan en iyi sonbahar filmleri...
CROSSING DELANCEY - 6.9
"Crossing Delancey" 1988 yapımı bir romantik komedi filmi. Film, New York'un Lower East Side semtinde geçen bir aşk hikayesini anlatır.
Film, İsabelle "Izzy" Grossman (Amy Irving) adında bağımsız bir kadının hikayesini anlatır. Izzy, New York'ta küçük bir kitapçının sahibidir ve bağımsız bir yaşam sürmektedir. Ancak annesi ve arkadaşları, onun evlenmesini ve geleneksel bir aile kurmasını istemektedirler. Bir gün, annesi Izzy için bir evlilik düşünmeye başlar ve geleneksel bir çöpçatanın yardımıyla Sam Posner (Peter Riegert) ile tanıştırır. Sam, geleneksel ve Yahudi bir terzi olarak Izzy'nin hayatına girer ve komik ve dokunaklı olaylar gelişir.
FAR FROM HEAVEN - 7.3
"Far From Heaven" 2002 yapımı bir drama filmi. Film, 1950'lerde geçen bir hikayeyi anlatır ve o dönemin Amerika'sında yaşanan toplumsal normların altını çizer.
Julianne Moore, Dennis Quaid, Dennis Haysbert, Patricia Clarkson ve Viola Davis gibi isimleri kadrosunda bulunduran filmin konusu ise şöyle:
Cathy Whitaker (Julianne Moore) adında güzel ve zarif bir ev kadını, kocası Frank (Dennis Quaid) ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Ancak Frank'in homoseksüel olduğunu öğrenmesiyle, bu sakin hayat altüst olur. Cathy, evliliğini sürdürmeye çalışırken Raymond Deagan (Dennis Haysbert) adında bir siyahi bahçıvanla tanışır. Aralarındaki dostluk, dönemin ırk ayrımcılığına ve homofobiye meydan okur.
HÖSTSONATEN - 8.2
"Höstsonaten" insan ilişkileri ve geçmişin etkileri üzerine derinlemesine bir bakış sunan etkileyici bir İsveç filmi.
Film, kızıyla yıllarca görüşmeyen ünlü bir piyanist olan Charlotte (Ingrid Bergman) ve onun kızı Eva (Liv Ullmann) arasındaki gerilimli ilişkiyi konu alır. Eva, annesi Charlotte'u yıllarca görmediği bir dönemden sonra annesini evine davet eder. Bu buluşma, uzun süredir süregelen duygusal çatışmaları ve geçmişte yaşanan acı olayları yüzeye çıkarır. Anne-kız arasındaki bu karşılaşma, birçok duygusal gerilim ve açık konuşma içerir.
PRACTICAL MAGIC - 6.3
"Practical Magic" 1998 yapımı bir fantastik romantik komedi filmi. Film, aynı adı taşıyan Alice Hoffman'ın romanından uyarlandı. Başrollerde Sandra Bullock ve Nicole Kidman gibi ünlü oyuncular yer almakta.
Film, Owens ailesinin bir yüzyıldır ailelerinin üzerine konulan bir laneti taşıyan iki kız kardeşi, Sally ve Gillian Owens'ın hikayesini anlatır. Bu lanet, ailelerine aşık olan erkeklerin erken ölümüne neden olmaktadır. Sally ve Gillian, büyücü yeteneklerini kullanarak bu lanetten kaçmaya çalışırlar. Ancak Gillian, toksik bir ilişkiye girdikten sonra lanet geri döner ve Sally, kız kardeşini kurtarmak için büyü kullanmak zorunda kalır.
AUTUMN IN NEW YORK - 5.6
Will Keane (Richard Gere) New York'ta başarılı bir restoran sahibi olan yakışıklı ve yaşlı bir adamdır. Bir gün, genç ve özgür ruhlu Charlotte Fielding (Winona Ryder) ile tanışır. İkisi arasında tutkulu bir ilişki başlar, ancak Charlotte'un ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenince ilişki zorlu bir sınavdan geçer. Sonbaharın renkleri arasında geçen bu hikaye, aşkın ve yaşamın kırılganlığını anlatır.
"Autumn in New York" romantik dram severler için etkileyici bir seçenek. Film, aşkın ve yaşamın kırılganlığını işlerken, New York'un büyüleyici sonbahar atmosferini görsel olarak yakalar. Richard Gere ve Winona Ryder'ın performansları, izleyicileri derinden etkileyecektir.
THE CIDER HOUSE RULES - 7.4
"The Cider House Rules" hem duygusal hem de düşündürücü bir film arayan izleyicilere hitap eder. John Irving'in ödüllü romanından uyarlanan bu yapım, aile, tercihler ve sorumluluk gibi evrensel temaları işlerken, Michael Caine ve Tobey Maguire gibi deneyimli oyuncuların performanslarıyla dikkat çeker. Filmin konusu:
Homer Wells (Tobey Maguire), bir yetimhanede büyümüş ve burada başka çocuklara bakmış olan bir gençtir. Yetimhanenin sahibi Dr. Wilbur Larch (Michael Caine), Homer'a tıp eğitimi verir. Homer, bir süre sonra yetimhaneden ayrılarak Maine'deki bir elma çiftliğinde çalışmaya başlar. Burada çiftlik sahibi Wally Worthington'un (Paul Rudd) ailesiyle tanışır ve onların hayatına dahil olur. Ancak Homer'ın hayatındaki seçimler ve zorlu kararlar, onun geçmişiyle yüzleşmesine ve kendisi için doğru yolu bulmasına neden olur.
THE LAKE HOUSE - 6.8
Film, Dr. Kate Forster (Sandra Bullock) ile mimar Alex Wyler'ın (Keanu Reeves) hikayesini anlatır. İkisi de aynı göl evinde yaşamışlardır, ancak farklı zaman dilimlerinde. Kate, 2006'da göl evinde yaşamış ve orada bir posta kutusuna mektuplar bırakmıştır. Alex ise 2004 yılında aynı evde yaşamış ve Kate'in bıraktığı mektuplara cevap vermiştir. İkili, zamanda geriye gidip ilerlemeyi sağlayan bu gizemli posta kutusu aracılığıyla iletişim kurarlar ve birbirlerine aşık olurlar. Ancak zamanda yolculuk ve bu tuhaf bağlantının sonuçları bekledikleri gibi olmayacaktır.
"The Lake House" zamanda yolculuk temasını romantizmle birleştiren duygusal bir film olarak öne çıkar. Sandra Bullock ve Keanu Reeves'in performansları, ilginç hikayesi ve görsel çekiciliği ile izleyicilere keyifli bir deneyim sunar.
WHEN HARRY MET SALLY - 7.7
"Harry Sally İle Tanışınca", 1989 yılında Rob Reiner tarafından yönetilen ve başrollerini Billy Crystal (Harry) ve Meg Ryan (Sally) tarafından oynanan romantik bir komedi filmi. Film, romantizmin ve arkadaşlığın karmaşıklığını işler ve karakterlerin yıllar içindeki ilişkilerini takip eder.
"Harry Sally İle Tanışınca" romantik komedi türünün klasiklerinden biri olarak kabul edilir. İkinci kez tanışan ve yıllar içinde farklı aşamalardan geçen iki karakterin ilişkisini sıcak ve komik bir şekilde anlatır.
YOU'VE GOT MAIL - 6.6
"You've Got Mail" 1998 yapımı bir romantik komedi filmi. Başrollerde Tom Hanks ve Meg Ryan gibi ünlü oyuncular bulunmaktadır.
Film, Joe Fox (Tom Hanks) ve Kathleen Kelly (Meg Ryan) adında iki kişinin hikayesini anlatır. Joe, büyük bir kitap mağazası zincirinin sahibidir ve yeni bir mağaza açar, bu da aynı semtte yerel bir bağımsız kitapçı olan Kathleen'ın işini tehdit eder. Ancak, bu iki kişi birbirlerini çevrimiçi olarak tanırlar. İkilinin, birbirleri hakkında bilmedikleri bu sanal kimlikleri arasında bir çevrimiçi ilişkisi başlar. Ancak, gerçek dünyada iş rekabeti devam ederken, bu iki kişi birbirlerinin kim olduğunu öğrenmeye başlar.
REMEMBER THE TITANS - 7.8
"Remember the Titans" 2000 yapımı bir spor dram filmi. Film, gerçek bir hikayeye dayanır. Boaz Yakin'in yönetmenliğini üstlendiği yapımda yer alan oyuncular arasında; Denzel Washington, Will Patton, Wood Harris, Ryan Hurst ve Hayden Panettiere gibi isimler yer alıyor.
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