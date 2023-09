Sarı yaprakların ardındaki hikayeler: En iyi sonbahar filmleri...

AUTUMN IN NEW YORK - 5.6

Will Keane (Richard Gere) New York'ta başarılı bir restoran sahibi olan yakışıklı ve yaşlı bir adamdır. Bir gün, genç ve özgür ruhlu Charlotte Fielding (Winona Ryder) ile tanışır. İkisi arasında tutkulu bir ilişki başlar, ancak Charlotte'un ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenince ilişki zorlu bir sınavdan geçer. Sonbaharın renkleri arasında geçen bu hikaye, aşkın ve yaşamın kırılganlığını anlatır.

"Autumn in New York" romantik dram severler için etkileyici bir seçenek. Film, aşkın ve yaşamın kırılganlığını işlerken, New York'un büyüleyici sonbahar atmosferini görsel olarak yakalar. Richard Gere ve Winona Ryder'ın performansları, izleyicileri derinden etkileyecektir.