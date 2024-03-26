Ekrana kilitleneceğiniz 5 muazzam film: Bu filmleri izlerken adeta büyüleneceksiniz...
Bazı filmler, insanı içine öyle bir çeker ki, gözlerini ekrandan ayıramazsın ve hatta izlediğin bu başyapıtı uzun süre düşünürsün. Peki, hangi filmler izlerken sizi etkisi altına alacak? İşte ekrana kilitleneceğiniz 5 muazzam film...
1. PAFEKUTO BURU
ImDb: 7.9
Konusu:
'CHAM!' isimli popüler müzik grubunun üyesi olan Mima Kirigoe, yeni bir kariyere adım atmak için şarkıcılığı bırakır ve oyunculuğa başlar. Mima’nın bu kararı hayranlarının bir kısmını rahatsız eder. Oynadığı filmdeki rolden ve dergilere çıplak pozlar vermesinden sonra Me-Mania lakaplı hayranının tacizleriyle Mima'nın kariyeri ve özel yaşamı parçalanmaya başlar. Hayatı iyice çekilmez hale gelen, sürekli rahatsız edilen Mima, bir süre sonra aklını yitirmeye başlayacak ve gerçekle hayal arasındaki ayrımı yapamaz hale gelecektir.
2. REMEMBER
ımDb: 7.4
Konusu:
Hafızası ile ilgili sorunlar yaşayan yaşlı Zev’in acıklı hikayesini anlatan film bir dramı temel alıyor. Zev, 70 yıl önce Amerika’da sahte bir kimlikle yaşayan Nazi bekçisinin, ailesini katlettiğini keşfediyor. Tüm zorluklara rağmen Zev, bakım evindeki yaşlı arkadaşı Max’in de yardımıyla çok gecikmiş olan adaletin sağlanmasını görev ediniyor. Bu olayları ise şaşırtıcı tesadüflerle dolu kıtalararası bir yolculuk takip ediyor. Zira Zev bu süreçte en büyük düşmanının kendi hasarlı hafızası olduğunu öğreniyor.
3. DAS LEBEN DER ANDEREN
ImDb: 8.4
Konusu:
Film iktidarın meşrutiyetini devam ettirebilmek için ülke genelinde kurduğu istihbarat servisini ve bu birim içerisinde önemli bir pozisyonda çalışan ve Bakan tarafından bir sanatçıyı takip etme görevine atanan Yüzbaşı Gerd Wiesler’in karşılaştığı oyunları konu edinir. Wiesler, gözetlediği tiyatro yazarının rejime karşı gelmediğini, şüpheli herhangi bir harekette bulunmadığını görür ve bu görevin altında başka bir amaç yattığını fark eder. Yazarın hayatına her gün daha bir fazla giren Wiesler, zamanla yazara kendisinin bile fark etmediği yardımlarda bulunur; böylece aralarında gizli bir dostluk kurulur.
4. THE DEPARTED
ImDb: 8.5
Konusu:
Uzun yıllardan beri mafya tarafından, polis teşkilatına sızmak üzere yetiştirilen adamlar son derece iyi pozisyonlardadırlar teşkilat bünyesinde. Aynı şekilde polisin aynı amaçla yetiştirdiği adamları da mafya içinde cirit atmaktadırlar. Ancak vakit her şeyin açığa çıkma vaktidir. Her iki cephede de köstebeklerin var olduğu anlaşıldığında söz konusu köstebeklerin ölümle burun buruna gelecekleri koşturmaca ve macera başlayacaktır.
5. THE DEAD GIRL
ImDb: 6.6
Konusu:
Los Angeles'ta yalnız yaşayan Arden'in hayatı, cinayete kurban giden bir genç kızın cesedini bulmasıyla beraber tepetaklak olur. Ölü kızın cesedinin kimliği araştırılırken, kız kardeşi onbeş yıl önce önce kaybolan Leah, teşhise çağrılır. Kimliği belirsiz bu ölü kız birçok kişinin hayatını bir anda değiştirmeye başlar.
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