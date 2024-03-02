En iyi korku filmleri: Son yıllara damga vuran korku filmleri
Son yıllarda korku türü, sinema dünyasında oldukça etkileyici ve çarpıcı bir dönüşüm geçirdi. Yaratıcı senaryolar, çarpıcı görsel efektler ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla son yılların korku filmleri, izleyicilere adrenalin dolu bir yolculuk sunuyor. Bu içerikte, son yılların en iyilerinden oluşan bir liste ile sinemaseverlere en ürkütücü ve unutulmaz korku filmlerini sunmayı amaçlıyoruz. İşte son yıllara damgasını vuran korku filmleri...
8-KARABASAN
Amelia henüz hamileyken kocası bir trafik kazasında ölmüştür. Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen kocasının kaybını bir türlü atlatamayan Amelia, içine kapanık oğlu Samuel ile münzevi bir hayat sürmektedir. Bir gün evlerinde "Bay Babadook" isimli esrarengiz bir çocuk kitabı bulan anne-oğulun hayatı, gotik çizimler ve ürkütücü tekerlemelerle dolu bu kitabı okumalarıyla birdenbire bir kabusa dönüşür. Duvarlarda gezinen gölgeler ve korkunç sesler yavaş yavaş evi esir alırken, bir çıkış yolu bulmaya çalışan anne oğulun çaresizliği de giderek artacaktır. Ama asıl dehşet daha da derinlerdedir!
7-PEŞİMDEKİ ŞEYTAN
19 yaşındaki Jay için sonbaharın anlamı okul, erkekler ve göl kenarında geçirilen hafta sonlarıdır. Fakat yeni tanıştığı bir gençle geçirdiği geceden sonra garip şeyler görmeye başlar, bir şeylerin onu durmadan takip ettiği hissini bir türlü üzerinden atamaz. Şimdi o ve arkadaşları onu takip eden bu şeyden kaçmanın ve başlarına gelebilecek felaketlerden korunmanın bir yolunu bulmak zorundadır.
6-GECE YARISI SOKAKTA TEK BAŞINA BİR KIZ
İran'ın Bad City adlı şehrinde tuhaf şeyler yaşanmaktadır. Bu hayalet kasabada fahişeler, uyuşturucu bağımlıları, kadın tüccarları ve daha birçok sefil ruh kol gezmektedir. Ölümün ve umutsuzluğun kol gezdiği bu kasabada bir kadın vampir, kasabanın azılı suçlularının peşine düşer… Arash, babasının uyuşturucu bağımlılığı yüzünden arabasını bir torbacıya kaptırmıştır. Kendisi de bir torbacı olan Arash, arabasını geri almaya gittiğinde adamın öldürüldüğünü görür. Adam, "Kız" adında, şehri lanetli insanlardan arındırmayı amaçlayan bir vampir tarafından öldürülmüştür. "Kız" bir yandan Arash'ın babasını da takip etmektedir. Çılgın bir parti sonrası yolları kesişen ikili, ummadıkları bir aşk yolculuğuna çıkar.
5-KANIMA GİR
Los Alamos, New Mexico'da annesiyle beraber, oldukça sığ bir hayat yaşayan 12 yaşındaki Owen, sık sık okuldaki çocuklar tarafından hırpalanmaktadır. Tek amacı onlardan intikam almak olan Owen, günün birinde, yan daireye taşınan yeni komşusları Abby ile arkadaşlık kurar. Abby'de bir tuhaflık olduğunu anlasa da, Owen bu tek arkadaşını kaybetmek istemez. Mahalle de vuku bulan, cinayetler ve yan daireden gelen tuhaf gürültüler, Owen'ı iyice meraklandırır. Masum Abby aslında hiç de göründüğü gibi değildir.
4-CLOVERFIELD YOLU NO:10
Büyük bir trafik kazası geçiren Michelle, gözlerini yer altında konumlanmış bir sığınakta açar. Yanında ise, dışarıda kimyasal bir saldırı olduğunu ve kesinlikle dışarıya çıkamayacaklarını iddia eden iki yabancı adam vardır...
3-DEHŞET KAPANI
Beş arkadaş ormanda bir kır evine giderler. Ve teker teker bir azılı katil tarafından öldürürler! Eğer bu hikâyeyi bildiğinizi sanıyorsanız, tekrar düşünün! Film, korku filmlerine bambaşka bir yaklaşım ile seyircilere heyecan ve sürprizlerle dolu bir korku şöleni sunuyor.
2-NEFESİNİ TUT
Bir grup arkadaş, gözleri görmeyen varlıklı bir adamın evine hırsızlık amacıyla girerlerken, hayatlarının en mükemmel silahlı soygununu gerçekleştirip, kolayca kaçacaklarını düşünmektedirler. Ama, işler hiç de planladıkları gibi gitmez.
1-KIZIL TEPE
Genç bir kadın, çekici bir yabancı kalbini çalınca, sonsuza dek peşini bırakmayacak sırlarla dolu, kan kırmızısı toprağa sahip bir dağın tepesindeki eve sürüklenir. Gerçek, Crimson Peak'te tutku ile karanlık; gizem ile delilik arasındaki çizgide yatmaktadır. Crimson Peak, yönetmeni Guillermo del Toro'nun hayal gücünün bir ürünü olan doğaüstü gizem türünde bir film.
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