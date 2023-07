Hulu yetişkin animasyonları için Animayhem'i piyasaya çıkartıyor

Yayınlanma: 11.07.2023 - 11:36

Güncelleme: 11.07.2023 - 11:40

Dijital video platformu Hulu'dan ilginç bir hamle geldi. "American Dad", "Bob's Burgers", "Family Guy", "Futurama" ve "King of the Hill" gibi dizilerin yayın saaatlerine göre sık sık ilk 10 program arasında yer alıyor. Bu yıl Hulu'da bir milyar saatin üzerinde yetişkin animasyon içeriğinin yanı sıra 288 milyon saatin üzerinde anime içeriğinin yayımlandığı iddia ediliyor. Bu yoğun ilgi yeni bir markayı ortaya çıkarttı.

Variety'nin haberine göre Hulu, Animayhem adlı yetişkin animasyonu ve anime odaklı yeni bir alt markayı piyasaya sürecek. Hulu, Animayhem'i "Hulu Animayhem: Into the Second Dimension" adlı sürükleyici bir deneyimle San Diego Comic-Con'a da götürecek. Barrie Gruner'e göre bu deneyim, hayranlara en sevdikleri animasyon şovlarının dünyasının bir parçası gibi hissetmelerini sağlayacak bir "yolculuk" olacak.

Animayhem'in yaratılması da Hulu için harika bir zamana denk geliyor. Yolda bir King of the Hill canlanmasıyla birlikte Futurama'nın prömiyerine sadece haftalar kaldı. Hulu açısından animasyonun arkasına bu kadar destek konuyorken bunu diğer şirketlerde görülemiyor. Hulu'nun pazarlama ve tanıtımdan sorumlu başkan yardımcısı Barrie Gruner'in Variety ile Animayhem hakkında yaptığı bir röportajda söylediği gibi:

"Herhangi bir büyük yayın hizmetinin yetişkin animasyonu ve animesinde bir numaralı teklifine sahip olduğunuzda, bu hedefi yaratmak açıktır. Bu hayranlarla tam olarak nerede buluşabileceğimizi biliyoruz çünkü zaten buradalar.”

ANİMAYHEM NELER SUNACAK?

Animayhem, Hulu'daki tüm animasyon içeriği için bir merkez olacak ve hayranların en sevdikleri programları bulmalarını ve yenilerini keşfetmelerini kolaylaştıracak. Animayhem, şu anda Hulu'da bulunan ve "174 sezon ve 2.600 bölüm"e tekabül eden 46 yetişkin animasyon dizisinin yanı sıra, "435 sezon ve 18.400 bölüm"e ulaşan 17 anime filmi ve 272 anime dizisi yayımlanacak. Gruner şöyle devam etti:

"Bu markanın Hulu'yu animasyon için nihai akış hedefi olarak gerçekten sağlamlaştırdığını söyleyebilirim ve bunu tek başlıklı kampanyalarla başaramayacağız. Bu, orijinal programlamamız ve kitaplığımızla gerçekten bir kesişme noktasıdır."

Gunner'ın dediği gibi, Hulu animasyon kitaplığı, orijinallerin ve hayranların en sevdiği klasik şovların geniş bir karışımını içerecek. Yeni Animayhem merkezi, hayranların Family Guy gibi eski favorilere veya en yeni animelere geçmeden önce Solar Opposites gibi orijinal Hulu içeriklerini izlemesini her zamankinden daha kolay hale getirecek.

Hulu geçtiğimiz günlerde Animayhem ile ilgili kısa bir tanıtım paylaştı.