Evcilik, Yeniden Başlamak, Killer Influence ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 26 Aralık Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Yeniden Başlamak, Evcilik, İngiliz Anahtarı: Recep Usta, Süleyman'ın Hikayesi, Su Perisi Parthenope, Rafadan Tayfa: Kapadokya, Dehşet Kapanı, Killer Influence, Ateşten Doğan filmleri vizyona girecek.
YENİDEN BAŞLAMAK
Hafızasını kaybetmiş gizemli bir adamın, hayatına bir kağıt toplayıcının beklenmedik bir şekilde dahil olması sonrası gelişen hikaye etrafında şekillenen "Yeniden Başlamak" filminde Eşref Ziya, Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi başrolleri paylaştı.
Eşref Ziya'nın senaryosunu kaleme alıp, yapımcılığını da üstlendiği filmi Kemal Yıldız yönetti. 2005 yapımı "The İmam"ın devamı niteliğindeki film, ilkinden bağımsız bir hikayeye sahip. Emrullah karakterinin hafızasını kaybetmesi sonrası yaşananları farklı bir üslupla ele alan filmin müziklerine Yıldıray Gürgen imza attı.
EVCİLİK
Nejat İşler, Öykü Karayel, Fatih Artman ve Deniz Işın'ın rol aldığı "Evcilik" dram ve gerilim ağırlıklı bir hikayeyi işliyor.
Ümit Ünal'ın senaryosunu yazıp, yönettiği film, hayatından sıkılıp sakin bir kasabadaki küçük bir otele giden bir çiftin hikayesini odağına alıyor.
INGILIZ ANAHTARI: RECEP ABİ
Onur Atilla, Nilgün Belgün, Can Yılmaz, Kadir Çermik, Aslıhan Kapanşahin, Hakan Meriçliler, Itır Esen ve Tuna Orhan'ın rol aldığı "İngiliz Anahtarı: Recep Usta" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.
Onur Öğden'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, işini sevmeden ve beceriksizce yapan tesisatçı Recep Usta'nın tamirat için gittiği evlerden birinde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanmasını ve bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışırken daha da şüpheli duruma düşmesini anlatıyor.
SÜLEYMAN'IN HİKAYESİ
Abou Sangare, Nina Meurisse ve Emmanuel Yovanie'nin oynadığı Fransız yapımı "Süleyman'ın Hikayesi", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Boris Lojkine'nin yönettiği film, yasal ikamet hakkı elde etmek amacıyla yapılacak görüşmeye hazırlanmak için sadece iki günü olan, Paris'te yiyecek teslimatı yapan sığınmacı Souleymane'ın hikayesini ele alıyor.
SU PERİSİ PARTHENOPE
Paolo Sorrentino'nun yönetmenliğini üstlendiği "Su Perisi Parthenope", 1950'de doğan Parthenope'un Napoli'de geçen yaşamını beyaz perdeye taşıyacak.
RAFADAN TAYFA: KAPADOKYA
Haftanın animasyonu "Rafadan Tayfa: Kapadokya", Rafadan Tayfa ekibinin bağ bozumu festivalinde gerçekleşecek "Kapadokya Bilmece Avı" etkinliği için Nevşehir'e gitmesi sonrası yaşananları anlatıyor.
DEHŞET KAPANI
Mitchell Altieri tarafından çekilen "Dehşet Kapanı", eşi kanserden iyileşen bir adamın, kutlama amacıyla eşiyle bir kamp gezisine çıkması sonrası yaşadığı korkunç olayları konu alıyor.
KILLER INFLUENCE
Fransız yapımı "Killer Influence" filminin Alex Danan yazıp yönetti. Film, arkadaşlarını yazlık evinde ağırlayan influencer Alex'in tatilinin, gizemli bir yabancının gelmesiyle hayatta kalma mücadelesine dönmesini anlatıyor.
ATEŞTEN DOĞAN
Nilay Çömlekçi, Mahmut Balekoğlu ve Sevada Haçik Demirci'nin rol aldığı "Ateşten Doğan"ı Selim Kuru yönetti.
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