Evcilik, Yeniden Başlamak, Killer Influence ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

YENİDEN BAŞLAMAK

Hafızasını kaybetmiş gizemli bir adamın, hayatına bir kağıt toplayıcının beklenmedik bir şekilde dahil olması sonrası gelişen hikaye etrafında şekillenen "Yeniden Başlamak" filminde Eşref Ziya, Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi başrolleri paylaştı.

Eşref Ziya'nın senaryosunu kaleme alıp, yapımcılığını da üstlendiği filmi Kemal Yıldız yönetti. 2005 yapımı "The İmam"ın devamı niteliğindeki film, ilkinden bağımsız bir hikayeye sahip. Emrullah karakterinin hafızasını kaybetmesi sonrası yaşananları farklı bir üslupla ele alan filmin müziklerine Yıldıray Gürgen imza attı.