Fethiye Kalesi kazısında heykel başı bulundu

Ziyaretçilerin buralarda zaman geçirmelerinin sağlanması lazım. Amintas Kaya Mezarları'nın karşısındaki Fethiye Kalesi de bu anlamda çok önemli olacak. İç kalenin üst bölümü Türk dönemine, alt kısmı da Helenistik döneme ait. Bariz geçişlerin olduğu iki farklı dönemi aynı anda yaşayabildiğiniz çok canlı bir nokta burası. Kale, Fethiye Körfezi'ne de hakim. Geçen yıl aşağı kısımda bir tiyatro ortaya çıktı. Buranın da restorasyonu tamamlandığında Türkiye'nin ve Telmessos bölgesinin ilk erken tiyatrosu ortaya çıkartılmış ve kullanıma sunulmuş olacak. Bu da turizme ve bölgenin kültür potansiyeline katkı verecek."