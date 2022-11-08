Gölyaka Kültür Park'ı nerededir? Gölyaka Kültür Park'ında kamp yapılabilir mi?

Gölyaka Kültür Park'ta neler yapılabilir?

Kültür Park’ın 790.000 metrekarelik sahası 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Bölge havacılık sporları yanında, piknik ve mesire alanı olarak kullanılmakta olup, doğa yürüyüşü, çadır ve karavan kampı, bisiklet ve foto safari vb. etkinlikler için oldukça uygundur.