Gölyaka Kültür Park'ı nerededir? Gölyaka Kültür Park'ında kamp yapılabilir mi?
Düzce'de Efteni Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı içerisinde bulunan Gölyaka Kültür Park'a gelenler, sonbaharda yaprakları sararan ağaçlar arasında doğanın tadını çıkarıyor.
İstanbul'a içme suyunun sağlandığı Melen Çayı havzasının başlangıç noktasında yer alan Efteni Gölü koruma sahasındaki 790 bin metrekarelik park, zengin bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.
Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Gölyaka Kültür Park'taki çınar ağa
Parkı ziyarete gelenler, sonbaharın güzellikleri arasında dolaşıp dinlenme imkanı buluyor.
Sık ağaçların bulunduğu park, hazan mevsiminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Gölyaka Kültür Park'a nasıl gidilir?
Düzce’nin Gölyaka İlçesi'ne bağlı olan Kültür Park, ilçe merkezine 2 kilometre mesafededir.
Gölyaka Kültür Park'ta neler yapılabilir?
Kültür Park’ın 790.000 metrekarelik sahası 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Bölge havacılık sporları yanında, piknik ve mesire alanı olarak kullanılmakta olup, doğa yürüyüşü, çadır ve karavan kampı, bisiklet ve foto safari vb. etkinlikler için oldukça uygundur.
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