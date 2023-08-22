Sarayini: Roma döneminin lüks ve imkanlarla dolu yeraltı sırrı

EN BÜYÜK YERALTI ŞEHRİ NEREDE?

Eski adıyla Elengubu, Nevşehir-Niğde kara yolu üzerinde ve Nevşehir’e 30 km uzaklıkta bulunan Derinkuyu ilçesinde, kayalara oyulmuş yeraltı şehri. 85 metre derinliğe gömülü ve 18 kat tünel ile bunların açıldığı odalardan oluşan bu yapı dünyanın en büyük yeraltı şehri.