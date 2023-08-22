Sarayini: Roma döneminin lüks ve imkanlarla dolu yeraltı sırrı
Geçmişi Roma dönemine tarihlendirilebilen "Sarayini" yeraltı şehrindeki yeni keşifler, antik yerin, dönemine göre yüksek konfor alanı ve geniş imkanlar sunan yapılar bütünü olduğunu ortaya koyuyor.
SARAYİNİ YERALTI ŞEHRİ NEREDE?
"Sarayini" yeraltı şehri, Konya'nın Sarayönü ilçesinde bulunuyor.
Domestik evsel mekanlar, bağlantılı galeriler, odayı andıran yaşam alanlarında, su kuyuları, ocaklar, atölyeler, bacalar, aydınlatma için kandil yerleri, kilerler, depolar, havalandırmalar ve niteliği henüz araştırılan mekanlar bulunan yerin geçmişi, 8. yüzyıla tarihlendiriliyor.
YERALTI ŞEHRİ NEDİR?
İlk ve ortaçağlarda insanların sürekli savaşlar sırasında düşmandan korunmak için yeraltında oydukları şehre verilen isim. Bilhassa Kapadokya adı verilen Nevşehir civarında bu yeraltı şehirlerinin meşhurları yer alır.
EN BÜYÜK YERALTI ŞEHRİ NEREDE?
Eski adıyla Elengubu, Nevşehir-Niğde kara yolu üzerinde ve Nevşehir’e 30 km uzaklıkta bulunan Derinkuyu ilçesinde, kayalara oyulmuş yeraltı şehri. 85 metre derinliğe gömülü ve 18 kat tünel ile bunların açıldığı odalardan oluşan bu yapı dünyanın en büyük yeraltı şehri.
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