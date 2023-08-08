Yıllara meydan okudu: Beykoz Cam ve Billur Müzesi
Beykoz Cam ve Billur Müzesi, adını Osmanlı döneminde bu semtte kurulan ve devrinin en önemli cam fabrikası olan Beykoz Cam ve Billurât Fabrika-i Hümâyûnu’ndan almaktadır.
Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın kapı kethüdası olan, Sultan Abdülaziz tarafından vezirliğe kadar yükseltilen Abraham Paşa tarafından yapılan müzenin tarihi taş binası, U planlı inşa edildi.
Bugüne kadar gelen binanın bir kısmı, Milli Saraylar tarafından restore edilip müzeye dönüştürüldü.
Müzenin içindeki cam sanat eserleri, tarihi binanın iç mekan görüntüsü, çeşitli tarihi eserler, vazolar, avizeler, renkli pencere camları detaylı şekilde görmek mümkün.
Müzede, cam sanatının gelişim evrelerinin gösterildiği koleksiyonun yanı sıra Türk cam sanat eserleri ile Avrupa'da Osmanlı sarayları için üretilmiş eserler de yer alıyor.
Türk cam sanatının gelişim evrelerinin izlenebildiği Beykoz Cam ve Billur Müzesi’nin koleksiyonunda, Türk camlarının yanı sıra Avrupa’da Osmanlı sarayları için üretilmiş eşsiz eserler de bulunuyor.
Cam sanatından toplam 1480 parça eser sergilendiği müzede, 12 tematik bölüm bulunuyor.
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