Yıllara meydan okudu: Beykoz Cam ve Billur Müzesi

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2023 Salı, 16:50
<p><strong>Beykoz Cam ve Billur Müzesi,</strong> adını<strong> Osmanlı</strong> döneminde bu semtte kurulan ve devrinin en önemli cam fabrikası olan <strong>Beykoz Cam ve Billurât Fabrika-i Hümâyûnu</strong>’ndan almaktadır.</p>

Beykoz Cam ve Billur Müzesi, adını Osmanlı döneminde bu semtte kurulan ve devrinin en önemli cam fabrikası olan Beykoz Cam ve Billurât Fabrika-i Hümâyûnu’ndan almaktadır.

<p><strong>Mısır Hidivi İsmail Paşa</strong>'nın kapı kethüdası olan, <strong>Sultan Abdülaziz</strong> tarafından vezirliğe kadar yükseltilen <strong>Abraham Paşa</strong> tarafından yapılan müzenin tarihi taş binası, U planlı inşa edildi.</p> <p>Bugüne kadar gelen binanın bir kısmı, Milli Saraylar tarafından restore edilip müzeye dönüştürüldü.</p>

Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın kapı kethüdası olan, Sultan Abdülaziz tarafından vezirliğe kadar yükseltilen Abraham Paşa tarafından yapılan müzenin tarihi taş binası, U planlı inşa edildi.

Bugüne kadar gelen binanın bir kısmı, Milli Saraylar tarafından restore edilip müzeye dönüştürüldü.

<p>Müzenin içindeki cam sanat eserleri, tarihi binanın iç mekan görüntüsü, çeşitli tarihi eserler, vazolar, avizeler, renkli pencere camları detaylı şekilde görmek mümkün. </p>

Müzenin içindeki cam sanat eserleri, tarihi binanın iç mekan görüntüsü, çeşitli tarihi eserler, vazolar, avizeler, renkli pencere camları detaylı şekilde görmek mümkün. 

<p>Müzede, cam sanatının gelişim evrelerinin gösterildiği koleksiyonun yanı sıra Türk cam sanat eserleri ile Avrupa'da Osmanlı sarayları için üretilmiş eserler de yer alıyor.</p>

Müzede, cam sanatının gelişim evrelerinin gösterildiği koleksiyonun yanı sıra Türk cam sanat eserleri ile Avrupa'da Osmanlı sarayları için üretilmiş eserler de yer alıyor.

<p>Türk cam sanatının gelişim evrelerinin izlenebildiği <strong>Beykoz Cam ve Billur Müzesi’</strong>nin koleksiyonunda, Türk camlarının yanı sıra Avrupa’da Osmanlı sarayları için üretilmiş eşsiz eserler de bulunuyor.</p>

Türk cam sanatının gelişim evrelerinin izlenebildiği Beykoz Cam ve Billur Müzesi’nin koleksiyonunda, Türk camlarının yanı sıra Avrupa’da Osmanlı sarayları için üretilmiş eşsiz eserler de bulunuyor.

<p>Cam sanatından toplam 1480 parça eser sergilendiği müzede, 12 tematik bölüm bulunuyor.</p>

Cam sanatından toplam 1480 parça eser sergilendiği müzede, 12 tematik bölüm bulunuyor.

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