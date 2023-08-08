Yıllara meydan okudu: Beykoz Cam ve Billur Müzesi

Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın kapı kethüdası olan, Sultan Abdülaziz tarafından vezirliğe kadar yükseltilen Abraham Paşa tarafından yapılan müzenin tarihi taş binası, U planlı inşa edildi.

Bugüne kadar gelen binanın bir kısmı, Milli Saraylar tarafından restore edilip müzeye dönüştürüldü.