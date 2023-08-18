İstanbul'un tarihi incisi: Ihlamur Kasrı'nın zengin mirası ve büyülü atmosferi
Ihlamur Kasrı, Beşiktaş ve Nişantaşı arasındaki vadide yer alan, Abdülmecit tarafından Nigoğos Balyan'a "Merasim Köşkü" ile "Maiyet Köşkü" olarak adlandırılan iki kasır yaptırıldı. Bunlardan Merasim Köşkü, asıl Ihlamur Kasrı.
Fransız şair Lamartine, 1846’da Sultan’ın konuğu olarak ağırlandığı Ihlamur ve çevresini anılarında şöyle tasvir etti:
“…Binanın karşısındaki bahçede güzel yemiş ağaçları ile bu vadiye ismini veren büyük ıhlamurlar vardı. Köşke çıkan üç basamaklı merdivenin önünde yasemin dallarını aşamayan küçük bir fıskiye, tatlı bir şırıltı ile mermer havuza dökülüyordu. Ihlamur, Padişah’ın en sevdiği köşktür; burada dinlenir ve mütalaa eder.”
Lamartine’in sözünü ettiği bu mütevazı bağ köşkünün yerine, Sultan Abdülmecid 1849-1855 yıllarında iki kasır yaptırmış ve buraya “ferahlık, tazelik, neşe, sevinç” anlamlarına gelen “Nüzhetiye” adını verdi.
IHLAMUR KASRI'NA GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?
Ihlamur Kasrı'na girişler ücretli. Turistler ve yurttaşlar için fiyat farkı bulunuyor. Ihlamur Kasrı'nı gezmek isteyen yurttaşlar, müze ve bahçe için 25 lira, öğrenciler ise 10 liralık bir ücret ödemeli. Turistler için ise bu bilet fiyatı 60 lira.
IHLAMUR KASRI'NA NASIL GİDİLİR?
Ihlamur Kasrı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunuyor. Konum olarak Beşiktaş Evlendirme Dairesine yakın. Ihlamur Kasrı'nda otopark bulunmuyor. Ihlamur Kasrı'na otopark, vapur, metro ile gitmek mümkün. Kullanılan toplu taşımaya bağlı olarak 10-15 dakikalık bir yürüme mesafesi bulunuyor.
IHLAMUR KASRI'NIN İÇİNDE NE VAR?
Ihlamur Kasrı'nda, 2 adet köşk, 3 süs havuzu ve yaz bahçesi bulunuyor.
IHLAMUR KASRI NE ZAMAN, KİM TARAFINDAN, NEDEN YAPILDI?
Bugün, çevresinin gürültü ve karmaşasından kendini yüksek duvarlarla koruyan Ihlamur Kasrı çok eskilerden bu yana Ihlamur Mesiresi adıyla anılan bir dinlenme alanının içinde kurulmuş iki yapıdan oluşuyor.
Havuzlu Ihlamur Mahalli, Muhabbet Bahçesi ve Hacı Hüseyin Bağı adlı üç bölümden meydana gelen bu dinlenme alanının, Sultan III. Ahmet döneminde bir "hasbahçe"ye dönüştürüldüğü, I. Abdülhamit ve III. Selim dönemlerindeki düzenlemelerden sonra 19. yüzyılın ilk yarısında Sultan Abdülmecit'in de ilgisini çektiği biliniyor. Sultan burada bulunan sade bir bağ evine sık sık gelerek dinlenir bazı konuklarını burada kabul ederek görüşürdü. Daha sonra da bu sade ve küçük kasrın yerine 1849-1855 yılları arasında, bugün bulunanları yaptırdı.
IHLAMUR KASRI'NDA MÜZE KART GEÇERLİ Mİ?
Ihlamur Kasrı'nı gezmek isteyen yurttaşlar müze kartını kullanarak gezebilir.
IHLAMUR KASRI HANGİ GÜNLER ZİYARET EDİLEBİLİR?
Ihlamur Kasrı, Pazatesi günleri dışıda ziyaretçileri için kapılarını açıyor. 09:00 ile 18:00 saatleri arasında gezmek mümkün.
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