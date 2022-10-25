İBB Kültür'ün 26 Ekim etkinlikleri dopdolu
İBB'nin kültür merkezleri bu hafta da sanatla dopdolu. Birbirinden eğlenceli atölyeler, meraklılarını kültür merkezlerinde bekliyor.
* Etkinlikler ücretsizdir.
* Rezervasyon, bilet uygulaması yoktur.
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