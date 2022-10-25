İBB Kültür'ün 26 Ekim etkinlikleri dopdolu

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 01:24
<p>İBB'nin kültür merkezleri bu hafta da sanatla dopdolu. Birbirinden eğlenceli atölyeler, meraklılarını kültür merkezlerinde bekliyor.<br /><br /><em>* Etkinlikler ücretsizdir. </em></p> <p><em>* Rezervasyon, bilet uygulaması yoktur.</em></p>

İBB'nin kültür merkezleri bu hafta da sanatla dopdolu. Birbirinden eğlenceli atölyeler, meraklılarını kültür merkezlerinde bekliyor.

* Etkinlikler ücretsizdir.

* Rezervasyon, bilet uygulaması yoktur.

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


İstanbullular İstanbul Festivali ibb

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler