Genco Erkal'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Genco" filmi Müze Gazhane'de

21 Ekim 2022 Cuma, 17:51

Bir Yaşam Sahne temasıyla düzenlenen film gösterimleri Müze Gazhane'de devam ediyor. Haftanın filmi ise Genco Erkal'ın yaşamını ve kariyerini anlatan “Genco” filmi.

Yönetmenliğini Selçuk Metin’in yaptığı belgesel film, usta tiyatrocunun sesinden 60 yıllık bir serüveni gözler önüne seriyor.

Gösterim sonrasında Genco Erkal ile söyleşi gerçekleşecektir.

Program:

19.30 – Film Gösterimi

21.00 – Söyleşi

*Katılımın ücretsiz olduğu film gösterimi için kayıt gerekmemektedir.