Kültür Söyleşileri bu kez Müze Gazhane'de
22 Ekim Cumartesi günü "Herkes için yazarlık" söyleşisi ilgilileri bekliyor.
Yaratıcı yazarlık alanında akademik çalışmaları olan, peri masallarından ilhamla hikâyeler yazan yazar Defne Çizakça, Ceren Sungur'un konuğu oluyor.
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