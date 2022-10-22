Kültür Söyleşileri bu kez Müze Gazhane'de

22 Ekim Cumartesi günü "Herkes için yazarlık" söyleşisi ilgilileri bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2022 Cumartesi, 08:32
Kültür Söyleşileri bu kez Müze Gazhane'de
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Yaratıcı yazarlık alanında akademik çalışmaları olan, peri masallarından ilhamla hikâyeler yazan yazar Defne Çizakça, Ceren Sungur'un konuğu oluyor.


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