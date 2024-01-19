Mutlaka izlemeniz gereken en iyi 10 hacker film

9-Bilgisayar Korsanları

"Bilgisayar Korsanları" (Hackers), 1995 yapımı bir suç ve bilim kurgu filmidir. Film, genç bir grup bilgisayar korsanının hikayesini anlatır. Dade Murphy (Jonny Lee Miller) adındaki bir hacker, eski bir düşmanı olan ve çevrimiçi dünyada ün yapmış olan Zero Cool'un (Angelina Jolie) da dahil olduğu bir grup hacker ile bir araya gelir. Birlikte, dünya çapında büyük bir siber komployu ortaya çıkarırken, kendilerini tehlikeli bir suç çetesinin hedefi haline gelirler. Film, bilgisayar korsanlarının dünyasına göz atmaktan ziyade gençlik, teknoloji ve suçun etkileşimini ele alır. Bu film, o dönemin internet kültürünü yansıtan ve genç izleyicilere hitap eden bir yapım olarak öne çıkar.