Quentin Tarantino kariyerinin son filmini çekecek

Ünlü yönetmen Quentin Tarantiono kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Yönetmenin kariyerini sonlandırmadan önce son bir film çekeceği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:32
Quentin Tarantino kariyerinin son filmini çekecek
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Pulp Fiction (Ucuz Roman), One Upon a Time Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da) gibi filmlerin yönetmeni olan Quentin Tarantino kariyerini sonlandırmaya hazırlanıyor.

Tarantino’nun kariyerini sonlandırmadan önce bir film daha çekeceği ortaya çıktı. The Movie Critic (Film Eleştirmeni) isimli film ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. 

The Hollywood Reporter’ın yaptığı habere göre çekimler bu sonbaharda başlayacak. Tarantino’nun film için Sony ile anlaşacağı tahmin ediliyor.

The Hollywood Reporter’a göre film ünlü film eleştirmeni Pauline Kael’i konu alacak. 2001 yılında hayatını kaybeden eleştirmenin film yapımcıları ile kavga etmesi ile tanınıyordu.


Quentin Tarantino The Movie Critic Pulp Fiction Film Eleştirmeni filmi

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