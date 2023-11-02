Kasım ayında Netflix'te heyecan verici içerikler... Dolu dolu bir kasım ayı!

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI - 24 Kasım

New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikaye… İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.