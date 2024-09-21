Kaybolmuş hissettiğinizde izleyebileceğiniz 5 film...

BEN VE EARL VE ÖLEN KIZ (2015)

Greg'in kanser hastası Rachel ile kurduğu dostluk, hayatın sonuna yaklaşıldığında bile anlamlı bağların ne kadar önemli olduğunu gösterir. Gençlik dönemi karmaşasında kendini kaybolmuş hissedenler için izlenmesi gereken, etkileyici ve dokunaklı bir film.