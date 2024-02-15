Kesinlikle okumanız gereken 10 manga serisi
Popüler mangalar harika olsa da bazen taze ve yeni bir şeyler okumak istersiniz. Bunu aklımızda tutarak, size henüz bilmediğiniz, yeterince önemsenmeyen bazı modern mangaları sunuyoruz.
10- BOYS RUN THE RIOT
Ryo Watari, sınıf arkadaşlarına cinsiyet kimliğini kabul ettirmekte zorluk çeken trans bir çocuktur. Kendini kaybolmuş hissederek teselliyi erkeklerin sokak modasında bulur. Yeni ilgisinin peşinde koşarken, başka nedenlerle akranlarına uyum sağlayamayan cis bir çocuk olan Jin Sato ile tanışır. İkili, pek çok ortak noktalarının olduğunun farkına varır ve birlikte bir erkek moda markası kurmaya karar verir.
9- RED FLOWERS
Kırmızı Çiçekler, Yoshiharu Tsuge'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japon kırsalındaki seyahatlerinin neşeli ve gerçekçi bir tasviridir. Tsuge'nin çalışmaları nadiren İngilizceye çevrilmiştir ancak eserleri Japon karikatür tarihinde önemli bir yere sahiptir...
8- ROOSTER FIGHTER
Kijuu adı verilen canavarların önlerine çıkan her şeyi mahvettiği bir dünyada birinin ayağa kalkıp günü kurtarması gerekiyor. Beklenmedik bir şekilde birinin horoz olduğu ortaya çıkar...
7- BLACK TORCH
On yedi yaşındaki Jirou Azumi ve büyükbabası, güçlü bir şinobi klanının torunlarıdır. Jirou, kadim tekniklerini canlı tutmaya yönelik eğitimlerin arasında günlerini özel yeteneğini kullanarak, yani hayvanlarla iletişim kurarak geçiriyor. Bir gün, kedi olduğunu sandığı bir yaratıkla karşılaştığında, Ragou adında bir mononoke olduğu ortaya çıkar; bu yaratık, insanoğluyla beslenen tehlikeli bir yaratıktır...
6- DAI DARK
Dorohedoro'nun yaratıcısından aynı derecede sıra dışı bir manga Dai Dark geliyor. Zaha Sanko sıradan bir gençtir, tek bir şey dışında; kemikleri, onlara sahip olan herkesin isteklerini yerine getirmek üzere lanetlenmiştir. Kulağa hoş geliyor ama bu onun galaksinin her yerinde iskeletini vücudundan ayırmaya çalışan düşmanları olduğu anlamına geliyor...
5- MASHLE
Sihrin hüküm sürdüğü bir dünyada Mash Burnedead, sihir kullanma becerisine sahip olmadan doğdu. Bu dezavantaja rağmen İlahi Vizyoner olma umuduyla Easton Magic Academy'ye kaydolmaya karar verir. Büyü kullanmak yerine tüm hedeflerine kas gücüyle ulaşmayı planlıyor...
4- DANDADAN
Ken Takakura hayaletlerin gerçek olmadığından emin ama dünya dışı yaşama güçlü bir şekilde inanıyor. Momo Ayase, uzaylıların oldukça uzak ihtimal olduğunu düşünüyor ancak hayaletlerin var olduğuna dair aklında hiçbir şüphe yok. İkili, gerçekliğin kendi versiyonlarını kanıtlamaya çalışır, ancak gerçekliğin de kendi fikirleri vardır. Gerçek, her ikisinin de hayal edebileceği her şeyi aşıyor.
3-FRIEREN: BEYOND JOURNEY'S END
Birkaç insan ve bir elften oluşan iblis lordunu yendikten sonra grup, veda edip normal hayatlarına dönmeye hazırlanmaya başlar. Elfler insanlardan çok daha uzun yaşar, bu nedenle zaman geçtikçe geriye kalan tek maceracı Frieren olur...
2- WITCH HAT ATELIER
Çok iyi çizilmiş bu manga, Studio Ghibli hayranlarının mutlaka okuması gereken bir kitap. Dünyadaki her şeyden çok cadı olmayı isteyen genç bir kız olan Coco'yu konu alıyor. Herkes ona hayallerinin imkansız olduğunu söylüyor. Cadılar doğar, yaratılmaz ve Coco büyü potansiyeli olmadan doğmuştur. Coco'nun daha önce hiç görmediği yöntemlerle sihir yapan gezgin sihirbaz Qifrey ile tanıştığında hayallerinden vazgeçmek üzeredir.
1- SAKAMOTO DAYS
Sıradan görünen bir koca, baba ve esnaf olan Taro Sakamoto'nun bir zamanlar dünyaca ünlü bir tetikçi olduğundan çok az kişi şüphelenirdi. Geçmişini geride bırakıp huzurlu, normal bir hayat bırakmayı umuyordu ama ne yazık ki bu onun için mümkün değil. Eğer eski kariyerine geri dönmezse hedef haline gelecek. Ancak tek sorun işi yapma konusundaki isteksizliği değil; aynı zamanda tamamen formsuz ve pratikten tamamen uzak olması...
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