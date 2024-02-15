Kesinlikle okumanız gereken 10 manga serisi

1- SAKAMOTO DAYS

Sıradan görünen bir koca, baba ve esnaf olan Taro Sakamoto'nun bir zamanlar dünyaca ünlü bir tetikçi olduğundan çok az kişi şüphelenirdi. Geçmişini geride bırakıp huzurlu, normal bir hayat bırakmayı umuyordu ama ne yazık ki bu onun için mümkün değil. Eğer eski kariyerine geri dönmezse hedef haline gelecek. Ancak tek sorun işi yapma konusundaki isteksizliği değil; aynı zamanda tamamen formsuz ve pratikten tamamen uzak olması...