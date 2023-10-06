Konusuyla, müzikleriyle, çevresine saçtığı mutlulukla içinizi sıcacık yapacak filmler... IMDb'ye göre iyi hissettiren filmler!
Zaman zaman herkes zorlu dönemler yaşayabilir. Sinemanın iyimser yönü olumsuzluklardan uzaklaştırarak 2 3 saatliğine de olsa gerçek hayattan uzaklaştırarak sakinleştirebilir. İnsanlar hayatlarındaki karmaşıklıkla başa çıkmak için pozitif duyguları canlı tutacak ve güçlendirecek filmlere ihtiyaç duyabiliyor.
Beyazperdedeki iyimserlik dalgası, izleyicilerin zorluklar karşısında güçlenmelerine ve geleceğe daha umutlu bakmalarına yardımcı olabilir. İşte IMDb puanlarına göre düzenlenen iyi hissettiren filmler...
FORREST GUMP - 8.8
Forrest Gump, düşük I.Q. sahibi genç bir adamdır. Jenny ile tanıştığında ona aşık olur. Gump aralarında Elvis Presley, Kennedy, Nixon’ın da olduğu tarihsel kişilerle kaza eseri tanışır ve 50’lerden 70’lerin sonuna kadar gelen bir süre zarfında olaylar gelişir. Gump tamamen tesadüf olarak Vietnam savaşına ve Amerikan yakın tarihinin önemli olaylarına şahitlik eder ve hatta rol alır. Ancak bilmeden yaptıklarının ne kadar önemli sonuçları olduğundan da haberi yoktur.
IT’S A WONDERFUL LIFE - 8.6
Şahane Hayat'da, üst üste gelen olaylar yüzünden iş adamı George Bailey intiharın eşiğine gelmiştir ve köprünün kenarında sallanmaktadır. Tam o sırada Clarence adlı ‘koruyucu melek’ belirir ve George’u intihar düşüncesinden vazgeçirmek için George’a küçük bir oyun oynamaya karar verir. Bu oyunda George eski hayatına geri dönecektir ve George, hayatındaki insanların George’la hiç tanışmamış olsalardı ne şekilde bir hayat süreceklerini görecektir. Bu sıradışı deneyim sonucunda George iyi niyetinden dolayı ne kadar çok insana yardım ettiğini anlar ve hayatının değerinin farkına varır. Frank Capra başyaptı dünyanın en güzel filmlerinden biridir. Her izleyenin kendisini iyi hissettiği yapım, verdiği pozitif duygular nedeniyle her yılbaşı gecesi Amerikan televizyonlarında gösterilmektedir. Kesinlikle izlenmesi gereken filmlerden biri.
LA LA LAND - 8
Aşıklar Şehri, yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor. Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.
Sebastian gelenekseksel jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacaktır.
Oscar ödüllü Whiplash’in yazarı Damien Chazelle’in yazıp yönettiği bu romantik müzikal, modern zamana adanmış bir Hollywood masalı.
UMUDUNU KAYBETME - 8
The Pursuit of Happyness filminde, Chris Gardner (Will Smith) iki yakasını bir araya getirmeye çalışan bir aile babasıdır. Ailesini ayakta tutmak için cesurca çabalamasına rağmen, beş yaşındaki oğlu Christopher’ın (Jaden Christopher Syre Smith) annesi (Thandie Newton) maddi zorlukların yarattığı sürekli baskı altında direncini kaybetmek üzeredir. Artık dayanamayacağını anlayınca, istemeye istemeye evi terk eder. Artık bekar bir baba olan Chris, yılmadan, bildiği tüm satış becerilerini kullanarak daha iyi kazandıran bir işin peşine düşer. Prestijli bir borsa şirketinde stajyerlik bulur ve ücret almasa da programın sonunda iş ve parlak bir gelecek elde edeceğini umarak kabul eder. Parasal güvencesi olmayan Chris ve oğlu, kısa süre sonra oturdukları daireden çıkartılır ve düşkünler evi, otobüs durağı, tuvalet; geceyi geçirmek için bulabildikleri her yerde kalır. Çektiği sıkıntılara rağmen, Chris, babalık görevini sevgi ve özenle yerine getirmeye devam eder ve oğlunun kendisine karşı duyduğu sevgi ve güveni, karşısına çıkan engelleri aşmak için kullanır.
KÜÇÜK GÜN IŞIĞIM - 7.8
Hoover ailesinin her bireyi denemekten yılmayan sıcak insanlardır. Bir Volswagen minübüse doluşup ailelerinin en küçük bireyinin hayalini gerçekleştirmek için California’ya doğru yola çıkarlar. Bu üç günlük traji komik yolculuk sürprizlerle ve aile fertlerin hayal bile edemeyeceği bir sonla tamamlanacaktır. Küçük Gün Işığım bilinen kalıpları kıran bir Amerikan yol komedisi.
LOVE ACTUALLY - 7.6
Notting Hill ve Bridget Jones's Diary'nin yapımcılarından romantizm rüzgarları. Birbirinden ünlü oyuncuları ve olağanüstü müzikleriyle film uzun süre akıllardan çıkmayacak. Beklenmedik, heyecanlı, karşılıksız, tutkulu, uygunsuz, engellenemez, anlatılamaz...Noele'e tam 1 hafta kala Aşk Her Yerde. Karı-koca, sevgili, baba-oğul, rock yıldızı ve menajeri arasında birbirinden farklı tam on hikayenin içinde.
MATILDA - 7
Matilda, araba satarak geçimini sağlayan bir baba ve annenin kızıdır. Çocukluğundan beri kendi kendine bakmayı öğrenmiştir. Bir gün kütüphaneye giden Matilda, bütün kitapları okumaya karar verir. Bilgisi arttıkça telekinetik yeteneklerinin farkına varır. Ancak ailesini bir türlü buna inandıramaz. Ailesi onu oldukça kötü bir okula yollar, Matilda da bu fırsattan yararlanıp güçlerini geliştirmeye odaklanır.
BAY EVET - 6.8
Filmde Jim Carrey, kendi kendine yardım programına yazılan Carl Allen adlı bir adamı canlandırıyor. Söz konusu program tek ve basit bir ilkeye dayanmaktadır: Her şeye “evet” demek. İlk başta, evet gücünü açığa çıkarmak Carl’ın hayatını inanılmaz ve beklenmedik biçimlerde değiştirir, ama çok geçmeden anlar ki hayatını sonsuz olasılıklara açmanın bazı olumsuzlukları da olabilmektedir.
MAMMA MIA! - 6.5
Babasının kimliğini keşfetmeyi ümit eden genç bir kız olan Sophie Sheridan'ın öyküsü, ünlü pop grubu ABBA'nın hit şarkıları eşliğinde anlatılıyor. Sophie Sheridan evlenme aşamasına gelmiş genç bir kızdır. Nikâhtan bir gün öncesinde annesi Donna'nın 20 yıl önce ziyaret ettiği Yunan adalarında yaşadığı geçmişinden üç erkek birden getirir.
AŞK MASALI - 5.3
Maris Ventura (Jennifer Lopez), New York’un 1. sınıf otellerinden Manhattan Otel’de hizmetçi olarak çalışmaktadır. Bir gün, Christopher Marshall adında varlıklı bir politikacıyla tanışır. Marshall, Ventura’yı otelin müşterilerinden biri sanmıştır. Aralarındaki yakınlaşmaya rağmen, gerçek ortaya çıkınca ayrı dünyaların insanı olduklarını farkeder.
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