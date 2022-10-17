"Kuğu Gölü" balesi, bu akşam AKM'de

2. PERDE

1. TABLO

Sarayın balo salonunda, saraylılar ve konuklar Prensin doğum gününü kutlamak için toplanmışlardır. Prens, kendisine tanıtılan kızlardan birini seçmek durumundadır. Ancak, aklı fikri sevgilisi Odette'de olduğu için gönülsüzdür. Balo, birden davetsiz gelen iki konukla karışır. Bunlar, baron kılığına girmiş büyücü Rothbart ile Odette'in yüzünü kullanan kızı Odile'dir. Prens, Odile'in sevdiği kız Odette olduğunu zannederek çok sevinir. Uzaklardan kuğu Odette'in yalvaran görüntüsü belirir. Fakat Odile'in büyüsüne kapılmış Prens, hiçbir şey görememektedir. Rothbart, zaferi kazanmış bir tavırla, kızını göstererek, Prensten onu sevdiğine dair yemin etmesini ister. Tabii çok geçmeden büyücü ve kızı Odile, Prensin sevgilisi Odette'e ihaneti ile alay ederler. Şaşırtıcı gerçeği öğrenmesi ve o sırada Odette'in tekrar beliren görüntüsü, Prensi çok üzer. Fakat iş işten geçmiş, Prens başka birisine sevgi yemini etmiştir. Kuğular büyücünün elinden kurtulamayacaklardır.