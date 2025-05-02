Mayıs ayında Prime Video... Yeni içerikler izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor!

MUKADDERAT - 7 MAYIS

Sultan, eşini kaybettikten sonra yalnız kalma korkusu yaşar. Hemen evlenmek isteyen Sultan, bu kararını çocuklarınla paylaşır. Ancak çocukları babalarının kaybının üzerinden henüz bir gün geçmişken annelerinin bu isteğini doğru bulmaz. Oğlu Nevzat, yaşadıkları küçük ilçede kimsenin bunu doğru karşılamayacağını düşünür. Kızı Reyhan, annesinin isteğine saygı duymak iste de kararın erken verildiğini düşünür. Kararından vazgeçmeyen ve kendisine iyi bir eş aramaya başlayan Sultan bu sırada ticarete atılıp, "bir kadın olarak yapamazsın" dedikleri her şeyi yapmaya başlar. Sultan’ın verdiği mücadele kadınların örgütlenip, kendi kimliklerini kazanmalarına da neden olur.