Mayıs ayında Prime Video... Yeni içerikler izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor!
Mayıs ayında pek çok yeni içerik Prime Video kütüphanesine eklenecek. İşte izleyici ile buluşmaya hazırlanan yapımları...
ANOTHER SIMPLE FAVOR - 1 MAYIS
Stephanie Smothers ve Emily Nelson, Emily'nin gösterişli düğünü için Capri adasına gider. Fakat Emily ile zengin bir İtalyan iş adamı arasındaki evlilik, çok geçmeden cinayet ve ihanetle sarsılır.
MUKADDERAT - 7 MAYIS
Sultan, eşini kaybettikten sonra yalnız kalma korkusu yaşar. Hemen evlenmek isteyen Sultan, bu kararını çocuklarınla paylaşır. Ancak çocukları babalarının kaybının üzerinden henüz bir gün geçmişken annelerinin bu isteğini doğru bulmaz. Oğlu Nevzat, yaşadıkları küçük ilçede kimsenin bunu doğru karşılamayacağını düşünür. Kızı Reyhan, annesinin isteğine saygı duymak iste de kararın erken verildiğini düşünür. Kararından vazgeçmeyen ve kendisine iyi bir eş aramaya başlayan Sultan bu sırada ticarete atılıp, "bir kadın olarak yapamazsın" dedikleri her şeyi yapmaya başlar. Sultan’ın verdiği mücadele kadınların örgütlenip, kendi kimliklerini kazanmalarına da neden olur.
LOST - 1 MAYIS
Lost dizisinin tüm sezonları 1 Mayıs'tan itibaren Prime Video'da izleyicileri ile buluşacak.
NINE PERFECT STRANGERS (2. SEZON) - 22 MAYIS
Nine Perfect Strangers, gözlerden uzak bir sağlık merkezinde yolları kesişen 9 yabancının hikayesini konu ediyor. Zihinlerini ve bedenlerini arındırmak için 10 gün süren bir tedaviye katılan 9 yabancı bu süreçte kendileri beklenmedik durumlar içerisinde bulur.
A WORKING MAN - 15 MAYIS
Eski bir gizli operasyon ajanı olan Levon Cade, inşaat işçisi olarak çalışan kızıyla birlikte huzurlu bir hayat sürmektedir. Ancak Levon, patronunun genç kızını bulmak için eski becerilerini kullanmaya zorlanır ve kısa süre sonra Levon'un huzurlu hayatını altüst etme potansiyeli olan bir suç komplosu ortaya çıkarır.
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