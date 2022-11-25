Narman Peribacaları nerededir? Narman Peribacaları neden kırmızı?
Valilik, Büyükşehir ile Narman belediyelerinin yürüttüğü çalışmalarla turizme kazandırılan Narman Peribacaları, her mevsim ziyaretçi çekiyor. ABD'deki Büyük Kanyon'a benzerliğiyle gündüz yerli ve yabancı turistleri ağırlayan peribacaları, gece de uzun pozlama tekniğiyle yıldız ve Samanyolu galaksisi çekmek isteyen fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.
Erzurum Fotoğraf Sanatı Derneği (ERFOD) üyesi bir grup, "yıldız şöleni" yaşanan bölgede çekim yaptı.
Fotoğrafçılar, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede gece boyu peribacalarını yıldızlarla bütünleştiren kareler çekti.
Narman Peribacaları nerededir?
Kırmızı rengi ve ilginç yeryüzü şekilleriyle dikkat çeken Narman Peri Bacaları “Kırmızı Periler Diyarı” olarak da adlandırılmaktadır. Kırmızı peri bacaları olarak bilinen Narman Peri Bacaları, Narman İlçesi'nin güneyinde, Narman-Pasinler otoyolunun 7'nci kilometresinde yer almaktadır. Rüzgâr ve yağmurun kumlu toprağı aşındırması, kırmızı peri bacalarını ve dar vadilerden oluşan bu ilginç manzarayı meydana getirdi. Bu jeolojik oluşumlar Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece bu yörede görülmektedir. Oltu, Şenkaya, Sarıkamış, Horasan, Pasinler ve Tortum ilçeleri ile çevrelenen Narman İlçesi, Erzurum’un kuzeydoğusunda ve şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.
Narman Peribacaları neden kırmızı?
Doğa harikası peri bacaları, öncelikle alandaki ana materyalin su erozyonundan dolayı aşınması sonucu ortaya çıkmış ve ortaya çıkan oyuntular üzerinde rüzgâr erozyonun da etkisi ile değişik desenlerle oluşmuştur.
Narman havzasında Neojen kumtaşı, çakıltaşı ve miltaşı tabakaları ve bu arazi üzerinde açılmış kanyon vadiler mevcuttur. Tortullardaki kırmızı renk demirin Fe2O3 şeklinde oksitlenmesinden ileri gelmektedir.
Narman Peribacaları'na nasıl gidilir?
Narman Peribacaları ilçe merkezinin 7 km güneydoğusunda bulunmakta olup, Alacayar ve Yoldere Mahalleleri arasında yer almaktadır. Narman-Pasinler karayolunun hemen üzerindedir ve 6300 hektarlık bir alan kaplamaktadır. Bu karayolu üzerinde olmasından dolayı oldukça kolay ulaşılmaktadır.
Narman ilçesi doğu yönü giriş istikametinde olup, merkez Şükrüpaşa Mahallesi batı semt garajından hareket eden Narman İlçesi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.
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