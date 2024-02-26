Netflix mart ayında 6 yapımı kütüphanesinden kaldıracak

Netflix Türkiye'de çevrimiçi olarak izlenebilecek en büyük film koleksiyonuna sahip olan platformdan biri fakat bu zenginlik beraberinde bir tutarsızlığı getiriyor. Her ay düzenli olarak gelen ve giden filmler olduğundan dolayı Netflix arşivinde kaybolmak kolaylaşıyor.

Bu ay da eklenen film ve diziler olduğu gibi, kütüphaneden kaldırılan yapımlar da olacak. İşte o yapımlardan bazıları...