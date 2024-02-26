Netflix mart ayında 6 yapımı kütüphanesinden kaldıracak
Netflix Türkiye'de çevrimiçi olarak izlenebilecek en büyük film koleksiyonuna sahip olan platformdan biri fakat bu zenginlik beraberinde bir tutarsızlığı getiriyor. Her ay düzenli olarak gelen ve giden filmler olduğundan dolayı Netflix arşivinde kaybolmak kolaylaşıyor.
Bu ay da eklenen film ve diziler olduğu gibi, kütüphaneden kaldırılan yapımlar da olacak. İşte o yapımlardan bazıları...
ÇARŞI PAZAR
Kahraman, geçimini aile büyüklerinden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalismaktadir. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak taninan Kahraman'in isleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer.
JOHN WICK
John Wick, Amerikalı aksiyon filmlerinden oluşan bir film serisidir. Lionsgate tarafından dağıtılan ve ilk filmi 2014'te çıkan seri dünya çapında büyük hasılat elde etmiş ve izleyicilerin beğenisini toplamıştır.
AQUAMAN
Aquaman, DC Comics'in aynı adlı karakterinden uyarlanan ve Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılan ABD süper kahraman filmi. James Wan tarafından yönetilen filmin senaryosunu Will Beall yazdı.
THIS IS MHERE I LEAVE YOU
Senden Ayrıldığım Yer Burası, Shawn Levy'nin yönettiği, Jason Bateman, Tina Fey, Adam Driver, Rose Byrne, Corey Stoll, Kathryn Hahn, Connie Britton, Timothy Olyphant, Dax Shepard ve Jane Fonda'nın oynadığı 2014 Amerikan komedi-drama filmidir.
THE STRANGERS
The Stranger, Danny Brocklehurst tarafından yazılan ve aynı adlı 2015 Harlan Coben romanına dayanan sekiz bölümlük bir İngiliz gizem gerilim mini dizisidir.
V FOR VENDETTA
V for Vendetta, 2005 ABD-Almanya ortak yapımı olup 2006'da gösterime giren film. Wachowski kardeşlerin sinemaya uyarlayıp yapımcılığını üstlendiği filmi daha önce Matrix üçlemesinde yardımcı yönetmenlik yapan James McTeigue yönetti.
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