Netflix mart ayında 6 yapımı kütüphanesinden kaldıracak

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2024 Pazartesi, 23:41
Netflix mart ayında 6 yapımı kütüphanesinden kaldıracak

Netflix Türkiye'de çevrimiçi olarak izlenebilecek en büyük film koleksiyonuna sahip olan platformdan biri fakat bu zenginlik beraberinde bir tutarsızlığı getiriyor. Her ay düzenli olarak gelen ve giden filmler olduğundan dolayı Netflix arşivinde kaybolmak kolaylaşıyor. 

Bu ay da eklenen film ve diziler olduğu gibi, kütüphaneden kaldırılan yapımlar da olacak. İşte o yapımlardan bazıları... 

Netflix mart ayında 6 yapımı kütüphanesinden kaldıracak

ÇARŞI PAZAR

Kahraman, geçimini aile büyüklerinden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalismaktadir. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak taninan Kahraman'in isleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer.

Netflix mart ayında 6 yapımı kütüphanesinden kaldıracak

JOHN WICK

John Wick, Amerikalı aksiyon filmlerinden oluşan bir film serisidir. Lionsgate tarafından dağıtılan ve ilk filmi 2014'te çıkan seri dünya çapında büyük hasılat elde etmiş ve izleyicilerin beğenisini toplamıştır. 

Netflix mart ayında 6 yapımı kütüphanesinden kaldıracak

AQUAMAN

Aquaman, DC Comics'in aynı adlı karakterinden uyarlanan ve Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılan ABD süper kahraman filmi. James Wan tarafından yönetilen filmin senaryosunu Will Beall yazdı.

Netflix mart ayında 6 yapımı kütüphanesinden kaldıracak

THIS IS MHERE I LEAVE YOU

Senden Ayrıldığım Yer Burası, Shawn Levy'nin yönettiği, Jason Bateman, Tina Fey, Adam Driver, Rose Byrne, Corey Stoll, Kathryn Hahn, Connie Britton, Timothy Olyphant, Dax Shepard ve Jane Fonda'nın oynadığı 2014 Amerikan komedi-drama filmidir.

Netflix mart ayında 6 yapımı kütüphanesinden kaldıracak

THE STRANGERS

The Stranger, Danny Brocklehurst tarafından yazılan ve aynı adlı 2015 Harlan Coben romanına dayanan sekiz bölümlük bir İngiliz gizem gerilim mini dizisidir.

Netflix mart ayında 6 yapımı kütüphanesinden kaldıracak

V FOR VENDETTA

V for Vendetta, 2005 ABD-Almanya ortak yapımı olup 2006'da gösterime giren film. Wachowski kardeşlerin sinemaya uyarlayıp yapımcılığını üstlendiği filmi daha önce Matrix üçlemesinde yardımcı yönetmenlik yapan James McTeigue yönetti.

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