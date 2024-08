En iyi süper kahraman filmleri: Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri almayan filmler

Guardians of the Galaxy (2014)

James Gunn'ın yönettiği "Guardians of the Galaxy," mizahi tarzı ve özgün karakterleri ile öne çıktı. Film, En İyi Görsel Efekt ve En İyi Makyaj & Saç Tasarımı dallarında aday gösterildi, ancak En İyi Film kategorisinde adaylık alamadı. "Guardians of the Galaxy," süper kahraman filmlerinin farklı ve eğlenceli olabileceğini kanıtladı.