En iyi süper kahraman filmleri: Oscar Ödülleri'nde hak ettiği değeri almayan filmler

The Dark Knight (2008)

Christopher Nolan'ın yönettiği "The Dark Knight," hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü aldı. Heath Ledger'ın Joker performansı ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmasına rağmen, film En İyi Film kategorisinde aday gösterilmedi. Bu durum, birçok sinemasever tarafından büyük bir eksiklik olarak değerlendirildi.