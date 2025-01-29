Nuri Bilge Ceylan'dan yeni sergi... 'Yolda' fotoğraf sergisi açıldı!

Nuri Bilge Ceylan'dan yeni sergi... 'Yolda' fotoğraf sergisi açıldı!

Nuri Bilge Ceylan'ın dünyanın çeşitli bölgelerinde çektiği portrelerden oluşan fotoğraf sergisi "Yolda" açıldı.

AA
29 Ocak 2025 Çarşamba, 11:14
Nuri Bilge Ceylan'dan yeni sergi... 'Yolda' fotoğraf sergisi açıldı!

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf sergisi "Yolda", Dirimart Dolapdere'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Nuri Bilge Ceylan'dan yeni sergi... 'Yolda' fotoğraf sergisi açıldı!

Sergi, Ceylan'ın Cezayir, Çin, Hindistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Türkiye gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde çektiği portrelerden oluşuyor.

Nuri Bilge Ceylan'dan yeni sergi... 'Yolda' fotoğraf sergisi açıldı!

Dirimart Galeri Direktörü Selen Erkal, "Bu sergide insan portrelerinin öne çıktığı bir seçki görüyoruz. Bu fotoğraflar ilk kez sergileniyor. 25 tane fotoğraf yer alıyor." dedi.

Nuri Bilge Ceylan'dan yeni sergi... 'Yolda' fotoğraf sergisi açıldı!

Erkal, fotoğrafların birbirlerine benzeseler bile farklı coğrafyalarda çekilmelerine rağmen ortak bir duyguyu yansıttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ceylan, çektiği fotoğraflarla insanların bulunduğu coğrafyalardan ve etnik kökenlerinden bağımsız bir şekilde onları soyutlayarak kendi dünyalarının kahramanı gibi konumlandırıyor. Bu da sanatçının iç dünyasının bir yansıması gibi görülebilir. Sergide, bütün benzerlikleri ve farklılıklarıyla birlikte tüm kahramanlar hayali bir gezegenin bir parçası gibi konumlanıyorlar. Dolayısıyla bunlar ne dönemsel ne de coğrafi olarak ayrılmış fotoğraflar. Bir araya geldiklerinde bir bütünün parçasını oluşturuyorlar."

Nuri Bilge Ceylan'dan yeni sergi... 'Yolda' fotoğraf sergisi açıldı!

Sergi, 23 Şubat'a kadar pazartesi hariç her gün 11.00-19.00'da ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Nuri Bilge Ceylan fotoğraf sergisi sergi

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