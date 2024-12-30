'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında joker oldular: Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz aynı karede

ATV kanalında yayımlanan fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programı yayımlandı. Programa başarılı oyuncu Doğu Demirkol da katıldı. Demirkol'un joker tercihi ise izleyicileri şaşırttı.

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında joker oldular: Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz aynı karede
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 21:42

Televizyon programları yılbaşı özel içeriklerini duyurmaya devam ediyor.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı da yılbaşı özel bölümünü duyurdu.

Birbirinden çeşitli ünlü isimlerin katıldığı bölümde, ünlü oyuncu Doğu Demirkol da yer aldı.

JOKER HAKKINDA USTA İSİMLER

Türkiye'nin başarılı yönetmenleri, aralarında eski bir husumet olduğu bilinen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan ile beraber film çekmiş bir oyuncu olan Demirkol, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ikiliyi bir araya getirdi.

Demirkol, telefon joker hakkı olarak iki isme de yer verdi. Yayımlanan fragmanda görülen bu an sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti.

Program, kanal tarafından yapılan duyuruya göre, Salı saat 20:00'de başlayacak.


Etiketler: #ATV #Kim Milyoner Olmak İster #Doğu Demirkol

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