'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında joker oldular: Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz aynı karede
ATV kanalında yayımlanan fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programı yayımlandı. Programa başarılı oyuncu Doğu Demirkol da katıldı. Demirkol'un joker tercihi ise izleyicileri şaşırttı.
Televizyon programları yılbaşı özel içeriklerini duyurmaya devam ediyor.
Oktay Kaynarca'nın sunduğu ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı da yılbaşı özel bölümünü duyurdu.
Birbirinden çeşitli ünlü isimlerin katıldığı bölümde, ünlü oyuncu Doğu Demirkol da yer aldı.
JOKER HAKKINDA USTA İSİMLER
Türkiye'nin başarılı yönetmenleri, aralarında eski bir husumet olduğu bilinen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan ile beraber film çekmiş bir oyuncu olan Demirkol, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ikiliyi bir araya getirdi.
Demirkol, telefon joker hakkı olarak iki isme de yer verdi. Yayımlanan fragmanda görülen bu an sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti.
Program, kanal tarafından yapılan duyuruya göre, Salı saat 20:00'de başlayacak.
Doğu Demirkol'un konuk olduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" Yılbaşı Özel, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Salı 20.00'de atv'de!#Milyoner @atvcomtr pic.twitter.com/zT9zKGNi0l— Milyoner ATV (@MilyonerAtv) December 29, 2024
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