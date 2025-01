Nuri Bilge Ceylan'dan fotoğraf sergisi: 'Yolda'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 12:53

Güncelleme: 20.01.2025 - 12:59

Altın Palmiye ödüllü yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan'ın yeni fotoğraf sergisi 'Yolda', sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, Ceylan’ın Cezayir, Çin, Hindistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Türkiye gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde çektiği portrelerden oluşuyor. Portrelerde farklı ülkelerde, farklı etnik ya da kültürel ortamlarda çekilseler de kayda alınmış herkes, aynı koloninin insanlarıymış gibi görünüyor. Ceylan böylelikle, herkesi birbirine bağlayan, insanları ortak bir noktada buluşturan bir duygunun varlığına vurgu yapıyor.

Küçük Köpekli Kadın, Goa, Hindistan Okyanus Kıyısında İki Çocuk, Hindistan



Sergiye eşlik eden aynı isimli video ise, yaratım sürecinin perde arkasından küçük bir kesit ortaya koyuyor ve üretim süreci ile ortaya çıkan eserleri belli bir kurguyla bir araya getirerek ikisi arasında herkes için farklı algılanabilecek bir koşutluğun kapısını aralamaya çalışıyor.

Sanatçının sinema yapıtlarına çarpıcı biçimde yansıyan fotoğraf sanatına olan tutkusu, bu sergiyle bir kez daha öne çıkıyor. Ceylan, izleyiciyi, farklı coğrafyalar arasında kişisel bir yolculuğa çıkarırken insanın evrensel hikâyesine de tanıklık etmeye davet ediyor. Yolda sergisi, 22 Ocak–23 Şubat 2025 tarihleri arasında Dirimart Dolapdere’de ziyaret edilebilir.

On the Road, Bengal, India Türkmenistanlı Kızkardeşler

Sanatçının daha önceki sergileri ise şöyle:



Ankara Cermodern, "Panoramik Göz" sergisi (2014-2015)

Dirimart, "About Looking" İstanbul sergisi

Tina Kim Gallery, "Babamın Dünyası" New York sergisi

"Türkiye Sinemaskop" La Rochelle Sergisi

"Babam İçin" Londra Sergisi (2009)

"Babam için" İstanbul Sergisi (2008)

"Türkiye Sinemaskop" Granada Sergisi (2007)

"Türkiye Sinemaskop" İstanbul Sergisi (2007)

"Türkiye Sinemaskop" Londra Sergisi National Theatre (2007)

"Türkiye Sinemaskopu" Selanik Sergisi (2006)