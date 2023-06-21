Başrolünde Matilda De Angelis’in oynadığı Citadel: Diana dizisinden ilk kareler geldi

21 Haziran 2023 Prime Video tarafından yapılan bir açıklamayla Citadel ajanlar evreninin bir sonraki devam dizisinin adının Citadel: Diana olduğu duyuruldu ve dizinin ana karakteri olan Matilda De Angelis’in görselleri paylaşıldı.

Başrollerini Richard Madden ve Priyanka Chopra Jonas’ın paylaştığı Citadel dizisinin ilk sezon finalinin sonunda Citadel ajanlar evreninin bir sonraki bölümünden kısa bir kesit gösteriliyor.