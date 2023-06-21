Başrolünde Matilda De Angelis’in oynadığı Citadel: Diana dizisinden ilk kareler geldi
21 Haziran 2023 Prime Video tarafından yapılan bir açıklamayla Citadel ajanlar evreninin bir sonraki devam dizisinin adının Citadel: Diana olduğu duyuruldu ve dizinin ana karakteri olan Matilda De Angelis’in görselleri paylaşıldı.
Başrollerini Richard Madden ve Priyanka Chopra Jonas’ın paylaştığı Citadel dizisinin ilk sezon finalinin sonunda Citadel ajanlar evreninin bir sonraki bölümünden kısa bir kesit gösteriliyor.
Final bölümünün sonunda gösterilen Citadel: Diana adlı yeni diziden bir kesit, Citadel Spyverse evreninin nasıl genişleyeceğine heyecan verici bir bakış sunuyor.
İtalya’da geliştirilen ve çekilen Citadel: Diana dizisinin prodüksiyonu bu yılın başında tamamlandı. ITV Studios bünyesindeki yapım şirketi Cattleya ile yönetici prodüktör Gina Gardini’nin liderlik ettiği dizide Riccardo Tozzi, Marco Chimenz ve Giovanni Stabilini yönetici prodüktör, Emanuele Savoini ise eş yönetici prodüktör olarak görev alıyor.
Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Ostot, Scott Nemes ve David Weil ile birlikte Midnight Radio hem Citadel: Diana dizisinin hem Citadel evrenindeki tüm dizilerin yönetici prodüktörlüğünü üstleniyor.
Arnaldo Catinari tarafından yönetilen Citadel: Diana dizisini geliştiren baş yazar Alessandro Fabbri senaryoyu Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini ve Giordana Mari gibi isimlerle birlikte yazdı. Daha önce de duyurulduğu üzere Matilda De Angelis’e oyuncu kadrosunda Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz ve Filippo Nigro eşlik ediyor.
CİTADEL: DİANA KONUSU
Bağımsız bir küresel casusluk teşkilatı olan Citadel sekiz yıl önce düşmüştür. Tüm insanların emniyetini ve güvenliğini sağlamayı görev edinen teşkilat geri planda dünyayı manipüle eden gizli güç Manticore’un ajanları tarafından dağıtılmıştır. Citadel’in düşmesiyle üst düzey ajanlar Mason Kane (Richard Madden) ve Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) ölümden kıl payı kaçarken hafızaları silinmiştir. O zamandan beri geçmişlerini bilmeden yeni kimlikler altında yeni hayatlar kurmuş ve gizli yaşamlar sürmektedir. Ancak bir gece Citadel’den eski çalışma arkadaşları olan Bernard Orlick (Stanley Tucci), Mason’un izini sürüp Manticore’un yeni bir dünya düzeni kurmasını engellemek için çaresizlik içinde yardım ister.
Bir Amazon Studios ve Russo kardeşlerin firması AGBO yapımı olan Citadel dizisinin yönetici prodüktörlüğünü AGBO adına Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot ve Scott Nemes üstlenirken dizinin yaratıcısı David Weil da yönetici prodüktörlük görevini yürütüyor. Midnight Radio adına Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner ve Scott Rosenberg’in yanı sıra Newton Thomas Sigel ve Patrick Moran da yönetici prodüktörlük görevlerini üstleniyor.
Citadel: Diana 2024 yılında dünya çapında 240’tan fazla ülke ve bölgede sadece Prime Video’da yayına girecek.
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