Başrolünde Matilda De Angelis’in oynadığı Citadel: Diana dizisinden ilk kareler geldi

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2023 Çarşamba, 16:01
<p>21 Haziran 2023 Prime Video tarafından yapılan bir açıklamayla Citadel ajanlar evreninin bir sonraki devam dizisinin adının <strong>Citadel: Diana</strong> olduğu duyuruldu ve dizinin ana karakteri olan <strong>Matilda De Angelis</strong>’in görselleri paylaşıldı.</p> <p>Başrollerini <strong>Richard Madden</strong> ve <strong>Priyanka Chopra Jonas</strong>’ın paylaştığı Citadel dizisinin ilk sezon finalinin sonunda Citadel ajanlar evreninin bir sonraki bölümünden kısa bir kesit gösteriliyor.</p>

21 Haziran 2023 Prime Video tarafından yapılan bir açıklamayla Citadel ajanlar evreninin bir sonraki devam dizisinin adının Citadel: Diana olduğu duyuruldu ve dizinin ana karakteri olan Matilda De Angelis’in görselleri paylaşıldı.

Başrollerini Richard Madden ve Priyanka Chopra Jonas’ın paylaştığı Citadel dizisinin ilk sezon finalinin sonunda Citadel ajanlar evreninin bir sonraki bölümünden kısa bir kesit gösteriliyor.

<p>Final bölümünün sonunda gösterilen Citadel: Diana adlı yeni diziden bir kesit, <strong>Citadel Spyverse</strong> evreninin nasıl genişleyeceğine heyecan verici bir bakış sunuyor.</p> <p>İtalya’da geliştirilen ve çekilen <strong>Citadel: Diana</strong> dizisinin prodüksiyonu bu yılın başında tamamlandı. ITV Studios bünyesindeki yapım şirketi Cattleya ile yönetici prodüktör Gina Gardini’nin liderlik ettiği dizide <strong>Riccardo Tozzi, Marco Chimenz</strong> ve <strong>Giovanni Stabilini</strong> yönetici prodüktör, <strong>Emanuele Savoini</strong> ise eş yönetici prodüktör olarak görev alıyor. </p> <p><strong>Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Ostot, Scott Nemes</strong> ve <strong>David Weil</strong> ile birlikte Midnight Radio hem Citadel: Diana dizisinin hem Citadel evrenindeki tüm dizilerin yönetici prodüktörlüğünü üstleniyor.</p>

Final bölümünün sonunda gösterilen Citadel: Diana adlı yeni diziden bir kesit, Citadel Spyverse evreninin nasıl genişleyeceğine heyecan verici bir bakış sunuyor.

İtalya’da geliştirilen ve çekilen Citadel: Diana dizisinin prodüksiyonu bu yılın başında tamamlandı. ITV Studios bünyesindeki yapım şirketi Cattleya ile yönetici prodüktör Gina Gardini’nin liderlik ettiği dizide Riccardo Tozzi, Marco Chimenz ve Giovanni Stabilini yönetici prodüktör, Emanuele Savoini ise eş yönetici prodüktör olarak görev alıyor. 

Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Ostot, Scott Nemes ve David Weil ile birlikte Midnight Radio hem Citadel: Diana dizisinin hem Citadel evrenindeki tüm dizilerin yönetici prodüktörlüğünü üstleniyor.

<p><strong>Arnaldo Catinari</strong> tarafından yönetilen Citadel: Diana dizisini geliştiren baş yazar <strong>Alessandro Fabbri</strong> senaryoyu<strong> Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini</strong> ve <strong>Giordana Mari</strong> gibi isimlerle birlikte yazdı. Daha önce de duyurulduğu üzere Matilda De Angelis’e oyuncu kadrosunda <strong>Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz</strong> ve <strong>Filippo Nigro</strong> eşlik ediyor.</p>

Arnaldo Catinari tarafından yönetilen Citadel: Diana dizisini geliştiren baş yazar Alessandro Fabbri senaryoyu Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini ve Giordana Mari gibi isimlerle birlikte yazdı. Daha önce de duyurulduğu üzere Matilda De Angelis’e oyuncu kadrosunda Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz ve Filippo Nigro eşlik ediyor.

<p><strong>CİTADEL: DİANA KONUSU</strong></p> <p>Bağımsız bir küresel casusluk teşkilatı olan Citadel sekiz yıl önce düşmüştür. Tüm insanların emniyetini ve güvenliğini sağlamayı görev edinen teşkilat geri planda dünyayı manipüle eden gizli güç Manticore’un ajanları tarafından dağıtılmıştır. Citadel’in düşmesiyle üst düzey ajanlar Mason Kane (Richard Madden) ve Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) ölümden kıl payı kaçarken hafızaları silinmiştir. O zamandan beri geçmişlerini bilmeden yeni kimlikler altında yeni hayatlar kurmuş ve gizli yaşamlar sürmektedir. Ancak bir gece Citadel’den eski çalışma arkadaşları olan Bernard Orlick (Stanley Tucci), Mason’un izini sürüp Manticore’un yeni bir dünya düzeni kurmasını engellemek için çaresizlik içinde yardım ister.</p>

CİTADEL: DİANA KONUSU

Bağımsız bir küresel casusluk teşkilatı olan Citadel sekiz yıl önce düşmüştür. Tüm insanların emniyetini ve güvenliğini sağlamayı görev edinen teşkilat geri planda dünyayı manipüle eden gizli güç Manticore’un ajanları tarafından dağıtılmıştır. Citadel’in düşmesiyle üst düzey ajanlar Mason Kane (Richard Madden) ve Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) ölümden kıl payı kaçarken hafızaları silinmiştir. O zamandan beri geçmişlerini bilmeden yeni kimlikler altında yeni hayatlar kurmuş ve gizli yaşamlar sürmektedir. Ancak bir gece Citadel’den eski çalışma arkadaşları olan Bernard Orlick (Stanley Tucci), Mason’un izini sürüp Manticore’un yeni bir dünya düzeni kurmasını engellemek için çaresizlik içinde yardım ister.

<p>Bir <strong>Amazon Studios</strong> ve <strong>Russo kardeşlerin</strong> firması <strong>AGBO</strong> yapımı olan Citadel dizisinin yönetici prodüktörlüğünü AGBO adına<strong> Anthony Russo</strong>, <strong>Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot</strong> ve <strong>Scott Nemes</strong> üstlenirken dizinin yaratıcısı <strong>David Weil</strong> da yönetici prodüktörlük görevini yürütüyor. Midnight Radio adına <strong>Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner</strong> ve <strong>Scott Rosenberg</strong>’in yanı sıra <strong>Newton Thomas Sigel</strong> ve<strong> Patrick Moran</strong> da yönetici prodüktörlük görevlerini üstleniyor. </p>

Bir Amazon Studios ve Russo kardeşlerin firması AGBO yapımı olan Citadel dizisinin yönetici prodüktörlüğünü AGBO adına Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot ve Scott Nemes üstlenirken dizinin yaratıcısı David Weil da yönetici prodüktörlük görevini yürütüyor. Midnight Radio adına Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner ve Scott Rosenberg’in yanı sıra Newton Thomas Sigel ve Patrick Moran da yönetici prodüktörlük görevlerini üstleniyor. 

<p>Citadel: Diana <strong>2024</strong> yılında dünya çapında 240’tan fazla ülke ve bölgede sadece Prime Video’da yayına girecek.</p>

Citadel: Diana 2024 yılında dünya çapında 240’tan fazla ülke ve bölgede sadece Prime Video’da yayına girecek.

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