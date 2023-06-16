Netflix'in yapımı “They Cloned Tyrone”dan yeni fragman geldi

Netflix, başrollerini Oscar ödüllü Jamie Foxx, eski “Star Wars” oyuncusu John Boyega ve “WandaVision” yıldızı Teyonah Parris'in paylaştığı ilginç bilim kurgu komedisi “They Cloned Tyrone”dan yeni bir fragman yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 09:58
Netflix'in yapımı “They Cloned Tyrone”dan yeni fragman geldi
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They Cloned Tyrone, beklenmedik bir üçlüyü - bir uyuşturucu satıcısı, bir kadın tüccarı ve bir hayat kadını - çok iyi gizlenen hain ve devasa bir hükümet komplosunun izini sürmeye iten bir dizi ürkütücü olayı takip ediyor.

Fragmanda, tuhaf üçlünün yaptığı büyük keşfi görüyoruz: birileri sırdan vatandaşlar üstünde gizemli deneyler yapıyor ve dahası rastgele seçilen kişileri büyük yeraltı laboratuvarlarında klonluyor.

Ayrıca, halkı uysal ve kontrollü tutmak için gıda ve kozmetik ürünlerinde katkı maddeleri kullanıyorlar. Gerçeği paylaşan üçlü sonunda buna karşı mücadele etmenin kaçınılmaz olduğuna karar verir ve harekete geçer.

Senaryoyu kaleme alan ve daha önce "Creed II: Efsane Yükseliyor" filminin de senaryosuna imza atan Juel Taylor, bu filmle ilk kez yönetmen koltuğuna da geçiyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Kiefer Sutherland, David Alan Grier, J. Alphonse Nicholson, Tamberla Perry gibi isimlerin yer aldığı "Tyrone'u Klonlamışlar" 21 Temmuz'da Netflix'te!


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