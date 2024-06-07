Galeri Selvin'de 'Utangaç' sergi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 14:06

Güncelleme: 07.06.2024 - 14:06

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu hocalarından resim, gravür ve heykel sanatçısı Prof. Ali İsmail Türemen'in (1 Mayıs 1942 - 19 Mayıs 2020) "Utangaç Şenlik" sergisi Galeri Selvin'de açıldı.

Sergide Türemen'in "Sözcük Sıralamaları" diye söz ettiği resimlere anlam katan şiirleri eşliğinde 1960-1990 döneminde yaptığı çıplaklığın sanatsal ifadesi olan nü resimleri yer alıyor.

Eşi ressam Berna Türemen serginin nasıl hazırlandığını şu sözlerle anlatıyor; "Sergide 48 yağlıboya, akrelik, suluboya tabloları ve kamışla, kuru kalem, mürekkep ile yaptığı desenleri yer alıyor. Kendi koleksiyonumuzdaki 250 eserinden bir dönemi seçtik. Gördüğünüz gibi yapıtlarının vazgeçilmezi "mavi figür" dü. Mavi benim için özgürlük ve bilgeliktir. Beni sevgiyle ileri taşır. Her renk taşımaz" derdi. Dördüncü ölüm yılında gene bir sergisiyle anmanın heyecanını yaşıyoruz."



Türemen'in "Utangaç Şenlik" sergisi 30 Haziran'a dek Arnavutköy Galeri Selvin'de izlenebilir.