Ali İsmail Türemen'in ‘Utangaç Şenlik’ sergisi açılıyor

Türemen'in sergisi Arnavutköy, Galeri Selvin'de 24 Mayıs-30 Haziran arasında görülebilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 13:07
Ali İsmail Türemen'in ‘Utangaç Şenlik’ sergisi açılıyor
Abone Ol google-news

Ülkemizin önemli resim, gravür ve heykel sanatçı ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu hocalarınndan Ali İsmail Türemen'in "Utangaç Şenlik" sergisi Arnavutköy, Galeri Selvin'de açılıyor. 

Sergide Ali İsmail Türemen'in "Sözcük Sıralamaları" diye söz ettiği şiirlerinin yanı sıra 1960-1990 dönemi nü resimlerinin bir bölümü 24 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Mavinin ressamı olarak da tanınan Türemen, eserlerindeki mavinin sınırsızlığını anlatırken, “Mavi benim için özgürlük ve bilgeliktir. Hayatın her yerindedir, deniz deseniz bulutlar, bulut deseniz toprak, toprak deseniz o koca çayırlar küser. Mavi sınırlandırılamaz. Hem de çok doğurgandır, beni sevgiyle ileri taşır. Her renk taşımaz, sarıya ne yapsanız taşımaz” diyor.


ali ismail türemen haberleri sergi haberleri resim sergisi haberleri galeri selvin haberleri

İlgili Haberler

Ümit Öztürk 'Kadınlarım' sergisi Galeri Selvin'de başlıyor

Ümit Öztürk 'Kadınlarım' sergisi Galeri Selvin'de başlıyor
Ali İsmail Türemen’e saygı duruşu

Ali İsmail Türemen’e saygı duruşu
Mavinin ressamı Ali İsmail Türemen’i kaybettik

Mavinin ressamı Ali İsmail Türemen’i kaybettik
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Trabzonspor'dan Beşiktaş kararı: Tüm futbolcular...

Trabzonspor'dan Beşiktaş kararı: Tüm futbolcular...
Tapuda yeni dönem: Ekspertiz zorunluluğu geliyor

Tapuda yeni dönem: Ekspertiz zorunluluğu geliyor
En hamarat 4 kadın burcu: Bu burçların ellerinden her iş geliyor...

En hamarat 4 kadın burcu: Bu burçların ellerinden her iş geliyor...
CHP’li Başarır’dan Osman Gökçek’e: Babanda da, sende de utanma yok

CHP’li Başarır’dan Osman Gökçek’e: Babanda da, sende de utanma yok
Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de 2 Türk takımı!

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: İlk 20'de 2 Türk takımı!
Şevval Sam’ın Ru galasındaki tarzı gündem oldu

Şevval Sam’ın Ru galasındaki tarzı gündem oldu
Aşkı iliklerine kadar yaşayan 4 burç: Bu burçlar sevdiklerine tutkuyla bağlanıyor...

Aşkı iliklerine kadar yaşayan 4 burç: Bu burçlar sevdiklerine tutkuyla bağlanıyor...
MEB, öğretmenlerin il içi ama sonuçlarını açıkladı.

MEB, öğretmenlerin il içi ama sonuçlarını açıkladı.