Ali İsmail Türemen'in ‘Utangaç Şenlik’ sergisi açılıyor

Yayınlanma: 23.05.2024 - 13:07

Güncelleme: 23.05.2024 - 13:07

Ülkemizin önemli resim, gravür ve heykel sanatçı ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu hocalarınndan Ali İsmail Türemen'in "Utangaç Şenlik" sergisi Arnavutköy, Galeri Selvin'de açılıyor.

Sergide Ali İsmail Türemen'in "Sözcük Sıralamaları" diye söz ettiği şiirlerinin yanı sıra 1960-1990 dönemi nü resimlerinin bir bölümü 24 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Mavinin ressamı olarak da tanınan Türemen, eserlerindeki mavinin sınırsızlığını anlatırken, “Mavi benim için özgürlük ve bilgeliktir. Hayatın her yerindedir, deniz deseniz bulutlar, bulut deseniz toprak, toprak deseniz o koca çayırlar küser. Mavi sınırlandırılamaz. Hem de çok doğurgandır, beni sevgiyle ileri taşır. Her renk taşımaz, sarıya ne yapsanız taşımaz” diyor.