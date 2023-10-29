Sinema tutkunlarının rüya gibi bir deneyim için izlemesi gereken uzun filmler...
Sinema tutkunlarının beklentilerini karşılayan ve daha fazla aksiyon, drama veya komedi isteyenler için uzun metrajlı filmler her zaman bir hazine olmuştur. İşte IMDb puanıyla parlayan ve 3 saatten uzun süreleriyle izleyicileri büyüleyen filmler, sinemanın büyülü dünyasında özel bir yere sahiptir.
Bu filmler, karakter derinliği, karmaşık hikayeler ve olağanüstü oyunculuk performansları ile büyüleyici bir deneyim sunar. İşte sizi koltuğunuza kilitleyecek, zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız filmler...
RÜZGAR GİBİ GEÇTİ
Victor Fleming'in yönetmen koltuğunda oturduğu Gone with the Wind (Rüzgar Gibi Geçti) filmi 1939 yapımı. IMDb puanının 8.1 olarak belirlendiği filmin süresi 3 saat 58 dakika. Sevilen yapımın kadrosunda Clark Gable, Vivien Leigh, Thomas Mitchell yer alıyor.
KURTLARLA DANS
3 saat 56 dakika uzunluğundaki Dances with Wolves (Kurtlarla Dans) filminin yıldızları arasında Kevin Costner, Mary McDonnell ve Graham Greene yer alıyor. Ayrıca Kevin Costner'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.
BİR ZAMANLAR AMERİKA
Sergio Leone imzası taşıyan 1984 yapımı Once Upon a Time in America (Bir Zamanlar Amerika) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlendi. Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern gibi yıldız isimleri barındıran filmin süresi 3 saat 49 dakika.
ARABİSTANLI LAWRENCE
Lawrence of Arabia (Arabistanlı Lawrence) filmi 1962 yapımı IMDb puanının 8.3 olduğu film, 3 saat 48 dakika uzunluğunda.
David Lean'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Peter O'Toole, Alec Guinness ve Anthony Quinn yer alıyor.
İRLANDALI
Martin Scorsese imzası taşıyan The Irishman (İrlandalı) filminde Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci gibi yıldız isimler yer alıyor. 2019 yapımı filmin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenirken süresi 3 saat 29 dakika uzunluğunda.
YEDİ SAMURAY
Seven Samurai (Yedi Samuray) filmin yönetmenliğini Akira Kurosawa üstleniyor. 1954 yapımı filmin IMDb puanı 8.6 olarak belirlendi. Kadrosunda Toshirô Mifune, Takashi Shimura ve Keiko Tsushima gibi isimleri barından filmin süresi 3 saat 27 dakika.
BABA 2
1974 yapımı The Godfather Part II (Baba II) filminin IMDb puanı 9.0 olarak belirlendi.
3 saat 22 dakika uzunluğundaki filmin yönetmen koltuğunda Francis Ford Coppola oturuyor. Efsaneleşmiş seride yer alan isimler ise; Al Pacino, Robert De Niro ve Robert Duvall.
SCHINDLER'S LIST
3 saat 15 dakika uzunluğundaki Schindler's List (Schindler'in Listesi) filminin yönetmenliğini Steven Spielberg üstleniyor. Liam Neeson, Ralph Fiennes ve Ben Kingsley gibi yıldızların rol aldığı filmin IMDb puanı ise 8.9.
YEŞİL YOL
Klasikleşen dram filmi The Green Mile (Yeşil Yol); Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse gibi oyuncuları barındırıyor. 1999 yapımı filmin IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlendi. Frank Darabont imzalı filmin süresi ise 3 saat 9 dakika.
AVATAR
2009 yapımı efsane seri Avatar'ın ilk filminin süresi 2 saat 42 dakika uzunluğunda. IMDb puanının 7.8 olarak belirlendiği filmin yönetmen koltuğunda James Cameron oturuyor.
Oyuncuları arasında ise Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver gibi isimler var.
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