Sinema tutkunlarının rüya gibi bir deneyim için izlemesi gereken uzun filmler...

RÜZGAR GİBİ GEÇTİ

Victor Fleming'in yönetmen koltuğunda oturduğu Gone with the Wind (Rüzgar Gibi Geçti) filmi 1939 yapımı. IMDb puanının 8.1 olarak belirlendiği filmin süresi 3 saat 58 dakika. Sevilen yapımın kadrosunda Clark Gable, Vivien Leigh, Thomas Mitchell yer alıyor.