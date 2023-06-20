Temmuz ayında mutlaka gidilmesi gereken 10 oyun!
Tatilin gelişi ile beraber birçok yeni içerik sanatseverler ile buluşuyor. Temmuz ayında da çeşitli oyunlar sahnelenecek. işte kesinlikle gidilmesi gereken 10 oyun...
AYDINLIKEVLER
Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, Serdar Biliş'in yönettiği bu oyun 11 ve 30 Temmuz tarihlerinde Maximum Uniq Açıkhava'da sahnelenecek. Oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak, Sinem Ünsal yer alıyor
Konusu; yaşamak, zemheriye ve yokluğa direnmek ve Amerika’yla baş etmek üzerine dar gelirli ama zengin bir öykü…
BİR İDAM MAHKUMUNUN SON GÜNÜ
İdam cezasına çarptırılan bir mahkûmun bu cezayı beş hafta öncesinden öğrenmesi ve bu süre içinde nasıl giderek insanlıktan çıkıldığını; anlatan eser, tiyatro uyarlaması ile seyirci karşısına çıkıyor. Oyun, idam infazlarını bir eğlence gibi izleyen halkın yanında; adalet, ceza hukuku, ölüm cezaları gibi güncel konuları seyirciye sorgulatarak mahkûmun yargılanmasını ve idama gidiş sürecini anlatmaktadır.
Oyun 9 Temmuz'da Trump Sahne'de sahnelenecek. Kadroda ise; Botan saltan, Ersoy temelli, Elif Esra Yıldız, M. Emre Aydın, Onur Yıldız, Fırat can Kökcü yer alıyor.
1984 BÜYÜK GÖZALTI
Okyanusya, Avrasya ve Doğu Asya... Sovyetler Birliği'ni andıran Okyanusya, düşünmeden itaat eden ve Büyük Birader adında birine bağlılıkları olan halkın yaşadığı devlettir. Toplumdaki tüm insanların hareketleri, düşünceleri ve davranışları izlenmektedir.
Bir yeraltı örgütü olan muhalif özellikteki kardeşlik ve bu örgütün lideri Goldstein, bu toplumun düşmanı olarak görülür. Romanın baş karakteri Winston'ın çeşitli olaylara dahil olmasıyla roman, okuyucuların akıllarında birtakım soru işareti bırakacaktır: Büyük Birader ve Goldstein gerçekten yaşıyorlar mıdır?
Oyun 19 Temmuz'da Moda Sahnesi Büyük Salon'da sahnelenecek.
KORKUYU BEKLERKEN
Korkularından başka silahı olmayan bir adamın, silahları parçalanana kadar mücadele ettiği bir kavga. Bu kavgada anlatılanlar için, aslında bir başka Tutunamayan'ın hikayesidir diyebiliriz. Zaman zaman bir rehber olarak kullanmaya çalıştığımız Tutunamayanlar'da, Oğuz Atay bu türün tanımı için şöyle demiş; "Erkekleri, yalnız bırakıldıkları zaman acıklı sesler çıkarırlar. Dişilerini de aynı sesle çağırırlar. Genellikle terkedilmiş yuvalarda yaşarlar. Belirli bir aile düzenleri yoktur.Doğumdan sonra ana, baba ve yavrular ayrı yerlere giderler. Toplu olarak yaşamayı bilmezler ve dış tehlikelere karşı birleştikleri görülmemiştir. Belirli bir beslenme düzenleri yoktur. Başka hayvanlarla birlikte yaşarken onların getirdikleri yiyeceklerle geçinirler. Kendi başlarına kaldıkları zaman genellikle yemek yemeyi unuturlar. Bütün huyları taklit esasına dayandığı için, başka hayvanların yemek yediklerini görmezlerse, acıktıklarını anlamazlar. İçgüdüleri tam gelişmemiştir. Kendilerini korumayı bilmezler. Fakat -gene taklitçikleri nedeniyle- başka hayvanların dövüşmesine özenerek kavgaya girdikleri olur. Şimdiye kadar hiçbir tutunamayanın bir kavgada başka bir hayvanı yendiği görülmemiştir."
Doğukan Uludağ'ın yönettiği oyun 29 Temmuz'da Mall Of İstanbul Moi Sahne'de yer alacak.
ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ
Ergenlik çağındaki birkaç gencin aşırı disiplinli bir yatılı okulda geçen bu hikayesinde, okul ve aileler tarafından üstlerine yüklenen başarılı olma sorumluluğu, ailelerinin onlar için seçtiği geleceği yaşamakla kendi istediklerini yapabilmenin önündeki engeller ve bunlarla başa çıkma yöntemleri anlatılıyor. Okula yeni atanan John keatıng, önlerine yeni bakış açıları sunarak, şiir dünyasına girmelerini, günü en iyi şekilde değerlendirebilmeleri ve Walt Whitman'ın dediği gibi hayata "kendi dizeleri ile katılabilmeleri" için farkındalıklarını artırmaya çalışmaktadır.
Hakan Altıner, Tayfun Yılmaz, M. Sadi Özen, Efe Yeşilay, Can Türkdoğan, Metin Hasgül, Mekin Sezer, Berkay Şanveren, Emre Çoldur, Enes Daniş, Onur Yaldız, Alev Sezer, Gökhan Dost, İrem Uğural, Kübra Madak gibi isimlerin yer aldığı oyun 23 Temmuz'da Trump Sahne'de sahnelenecek.
VİŞNE BAHÇESİ
Beş yıllık Fransa macerasından sonra köklerine dönen aristokrat bir aile. Kendilerine miras kalan servetlerini tüketmek dışında bir çabası olmayan bu insanlar, değişen dünya düzeninde ellerinde kalan tek şeye, vişne bahçesine hapsolmuşturlar. Ne var ki kendilerine kalan tek övüntüleri de borçları sebebiyle, açık artırmada satılığa çıkartılacaktır.
Oyunda Emin And, Bora Severcan, Gülçin Gülrek, Yiğit Yapıcı, Çağıl Aydıner, Deniz Bice, Murat Değirmenci, Yiğit Özer ve Erhan Yazıcıoğlu yer alıyor.
Eser 18 ve 19 Temmuz'da sırasıyla Trump Sahne ve Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda sahnelenecek.
YAŞAMAYA DAİR
Nazım Hikmet'in ölümünün 54. yıldönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda, Tülay Günal da oynuyor. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanacak oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nazım şarkıları da seslendirilecek.
Genco Erkal ve Tülay Günal'ın yer aldığı oyun 25 Temmuz'da Göztepe Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da, 22 Temmuz'da Trump Sahne'de sahnelenecek.
AĞLADIM
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan bir genç kadın, yalnız bir öğretmen: 'Şenay' 1990'lı yıllarda, Yüksekova'da, bombalar patlıyor, gecelere yükselen çığlık ve siren seslerinin altında gecede bir lojman, lojmanda kalan öğretmenler, bir tuhafiyeci dükkanı, bir okul ve Şenay Öğretmen... Bazen geriye dönüşlerle, bazen anda, bazen hikayesini dinleyenlerin gözlerinin içine içine türküler söyleyerek... Şenay Öğretmen, ülkesinde kaybettiği tüm öğretmenlerinden aldığı miras, ilham ve kuvvet ile geleceğe, geleceğin çocuklarına olan inancı, umudu ve idealiyle , her şeye rağmen öğrencilerinin karşısında, kürsüde. Dilinde, yüreğinde, fikrinde bir cümle: 'Yaşamak var özümüzde!'
Selena Demirli Doğan'ın rol aldığı oyun 5 ve 15 Temmuz tarihlerinde Oda Tiyatro'da sahnelnecek.
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