'Ters Yüz 2' filminde 'Kaygı' karakterini seslendirecek isim belli oldu!

Yayınlanma: 14.05.2024 - 20:24

Güncelleme: 14.05.2024 - 20:24

Pixar'ın sevilen animasyon filmi Inside Out'un devam filmi kısa bir süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Filmde karakterleri seslendirecek sanatçılar ise belli oldu. Üzüntü karakteri ile özdeşleşen Gupse Özay geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğraf ile çalışmaların başladığını duyurmuştu. Filme yeni eklenen "Kaygı" karakterini canlandıracak isim ise dün paylaştığı fotoğraf ile haberi sevenlerine verdi...

KAYGI KARAKTERİ EKLENDİ!

Sevilen animasyon filmi "Inside Out" 2015 yılında ilk filmi ile izleyicisiyle buluşmuş ve geniş kitleler tarafından da ilgiyle takip edilmişti. 9 yıllık bir aranın ardından Inside Out filminin devamı bu yıl gelecek. Filmde "Kaygı" karakterini canlandıracak isim ise Aslı İnandık...

Film 14 Haziran'da izleyicisi ile buluşacak.