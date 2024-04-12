Türk sinemasının en iyi roman uyarlamaları

BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE

Orhan Kemal'in en önemli eserlerinden biri olan "Bereketli Topraklar Üzerinde", Türkiye'nin değişik bölgelerinden ekmek parası için Çukurova'ya gelen tarım işçilerinin hayatından bir kesit sunar. Yaşanmışlıklara, gerçek insanlara dayanan roman, yoksulluk ve sömürü kadar umudu da anlatır. Yönetmen Erden Kıral; Mahmut Tali Öngören ve Tuncel Kurtiz'le yazdığı senaryoda gözlem gücüne dayalı, bol karakterli romanı, etkili ve çarpıcı bir sinemayla perdeye aktarır.