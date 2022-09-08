UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Ballıca Mağarası nerededir? Ballıca Mağarası giriş ücreti ne kadar? Ballıca Mağarası'na nasıl gidilir?

Ballıca Mağarası'nın tarihi

Oluşumu yaklaşık 3,4 milyon yıl önce başladığı tahmin edilen Ballıca Mağarası yaklaşık 680 metre uzunluğunda 90 ile 94 metre yüksekliğindedir. Toplamda 5 kat ve 9 salondan oluşan ve günümüzde hâlen bazı bölümlerde oluşum devam eden mağarada yaz ve kış ortalama sıcaklık 17-24 derece arasında olup ortalama nem %55'i aşmaktadır.