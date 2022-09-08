UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Ballıca Mağarası nerededir? Ballıca Mağarası giriş ücreti ne kadar? Ballıca Mağarası'na nasıl gidilir?
Ballıca Mağarası nerede?
Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası, iyi geldiği düşüncesiyle astım ve KOAH hastalarından ilgi görüyor. Şehir merkezine 26 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde bin 85 rakımlı tepede yer alan mağara, Türkiye'nin en büyük ve görkemli mağaraları arasında yer alıyor.
Ballıca Mağarası'nın tarihi
Oluşumu yaklaşık 3,4 milyon yıl önce başladığı tahmin edilen Ballıca Mağarası yaklaşık 680 metre uzunluğunda 90 ile 94 metre yüksekliğindedir. Toplamda 5 kat ve 9 salondan oluşan ve günümüzde hâlen bazı bölümlerde oluşum devam eden mağarada yaz ve kış ortalama sıcaklık 17-24 derece arasında olup ortalama nem %55'i aşmaktadır.
Mağara içinde bulunan pırasa ve makarna şekilli sarkıtlar, sütunlar, soğan sarkıtlar, dikitler, havuzlar, mağara gülleri, mağara incileri ve ebruları ülke ve dünya açısından güzel örneklerdir. Türkiye'de soğan sarkıtların bulunduğu tek mağaradır. Dikitsiz sarkıtların bulunması diğer mağaralardan farklı yanıdır. Mağaraya girdikten sonra 19 m yukarı çıkılmakta, 75 m aşağıya inilmektedir.
Dünyanın en büyük mağaraları arasında yer alan mağara, 1995'ten bu yana ziyarete açıktır.
Ballıca Mağarası'na nasıl gidilir?
Ballıca Mağarası'na doğrudan toplu taşıma bulunmamaktadır. Ancak Tokat Otagarından minibüs ile Pazar'a gidip, oradan taksi ile mağaraya ulaşabilirsiniz.Tokat'tan Ballıca'ya kişisel aracınız ile yaklaşık 40 dakikada ulaşabilirsiniz. D180 üzerinden Pazar yönüne doğru ilerledikten sonra Ballıca yönüne dönün.
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