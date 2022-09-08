UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Ballıca Mağarası nerededir? Ballıca Mağarası giriş ücreti ne kadar? Ballıca Mağarası'na nasıl gidilir?

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 12:57
<p><strong>Tokat</strong>'ın Pazar ilçesinde bulunan <strong>Ballıca Mağarası,</strong> ortalama 18 derece sıcaklığı ve yüzde 54 nem oranı ile özellikle astım ve KOAH hastalarının ilgisini çekiyor.</p> <p>Peki, Ballıca Mağarası nerededir? Ballıca Mağarası giriş ücreti ne kadar? Ballıca Mağarası'na nasıl gidilir?</p>

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası, ortalama 18 derece sıcaklığı ve yüzde 54 nem oranı ile özellikle astım ve KOAH hastalarının ilgisini çekiyor.

Peki, Ballıca Mağarası nerededir? Ballıca Mağarası giriş ücreti ne kadar? Ballıca Mağarası'na nasıl gidilir?

<p>Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmesi için çalışmalar devam ediyor.</p>

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmesi için çalışmalar devam ediyor.

<h3>Ballıca Mağarası nerede?</h3> <p>Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası, iyi geldiği düşüncesiyle astım ve KOAH hastalarından ilgi görüyor. Şehir merkezine 26 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde bin 85 rakımlı tepede yer alan mağara, Türkiye'nin en büyük ve görkemli mağaraları arasında yer alıyor.</p>

Ballıca Mağarası nerede?

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası, iyi geldiği düşüncesiyle astım ve KOAH hastalarından ilgi görüyor. Şehir merkezine 26 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde bin 85 rakımlı tepede yer alan mağara, Türkiye'nin en büyük ve görkemli mağaraları arasında yer alıyor.

<h3>Ballıca Mağarası'nın tarihi</h3> <p>Oluşumu yaklaşık 3,4 milyon yıl önce başladığı tahmin edilen Ballıca Mağarası yaklaşık 680 metre uzunluğunda 90 ile 94 metre yüksekliğindedir. Toplamda 5 kat ve 9 salondan oluşan ve günümüzde hâlen bazı bölümlerde oluşum devam eden mağarada yaz ve kış ortalama sıcaklık 17-24 derece arasında olup ortalama nem %55'i aşmaktadır.</p>

Ballıca Mağarası'nın tarihi

Oluşumu yaklaşık 3,4 milyon yıl önce başladığı tahmin edilen Ballıca Mağarası yaklaşık 680 metre uzunluğunda 90 ile 94 metre yüksekliğindedir. Toplamda 5 kat ve 9 salondan oluşan ve günümüzde hâlen bazı bölümlerde oluşum devam eden mağarada yaz ve kış ortalama sıcaklık 17-24 derece arasında olup ortalama nem %55'i aşmaktadır.

<p style="font-size: medium; font-weight: 400;">Mağara içinde bulunan pırasa ve makarna şekilli sarkıtlar, sütunlar, soğan sarkıtlar, dikitler, havuzlar, mağara gülleri, mağara incileri ve ebruları ülke ve dünya açısından güzel örneklerdir. Türkiye'de soğan sarkıtların bulunduğu tek mağaradır. Dikitsiz sarkıtların bulunması diğer mağaralardan farklı yanıdır. Mağaraya girdikten sonra 19 m yukarı çıkılmakta, 75 m aşağıya inilmektedir.</p> <p style="font-size: medium; font-weight: 400;">Dünyanın en büyük mağaraları arasında yer alan mağara, 1995'ten bu yana ziyarete açıktır. </p>

Mağara içinde bulunan pırasa ve makarna şekilli sarkıtlar, sütunlar, soğan sarkıtlar, dikitler, havuzlar, mağara gülleri, mağara incileri ve ebruları ülke ve dünya açısından güzel örneklerdir. Türkiye'de soğan sarkıtların bulunduğu tek mağaradır. Dikitsiz sarkıtların bulunması diğer mağaralardan farklı yanıdır. Mağaraya girdikten sonra 19 m yukarı çıkılmakta, 75 m aşağıya inilmektedir.

Dünyanın en büyük mağaraları arasında yer alan mağara, 1995'ten bu yana ziyarete açıktır. 

<p>UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi için çalışmalar sürüyor</p> <p>Mağara, 2019'da UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi. Türkiye'deki 28 Jeolojik Miras Alanı'ndan birisidir.  UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmesi için çalışmalar devam ediyor.</p>

UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi için çalışmalar sürüyor

Mağara, 2019'da UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi. Türkiye'deki 28 Jeolojik Miras Alanı'ndan birisidir.  UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmesi için çalışmalar devam ediyor.

<h3>Ballıca Mağarası giriş ücreti ne kadar?</h3> <p>Ballıca Mağarası giriş ücreti kişi başı 20 TL'dir.</p>

Ballıca Mağarası giriş ücreti ne kadar?

Ballıca Mağarası giriş ücreti kişi başı 20 TL'dir.

<h3>Ballıca Mağarası'na nasıl gidilir?</h3> <p>Ballıca Mağarası'na doğrudan toplu taşıma bulunmamaktadır. Ancak Tokat Otagarından minibüs ile Pazar'a gidip, oradan taksi ile mağaraya ulaşabilirsiniz.Tokat'tan Ballıca'ya kişisel aracınız ile yaklaşık 40 dakikada ulaşabilirsiniz. D180 üzerinden Pazar yönüne doğru ilerledikten sonra Ballıca yönüne dönün.</p>

Ballıca Mağarası'na nasıl gidilir?

Ballıca Mağarası'na doğrudan toplu taşıma bulunmamaktadır. Ancak Tokat Otagarından minibüs ile Pazar'a gidip, oradan taksi ile mağaraya ulaşabilirsiniz.Tokat'tan Ballıca'ya kişisel aracınız ile yaklaşık 40 dakikada ulaşabilirsiniz. D180 üzerinden Pazar yönüne doğru ilerledikten sonra Ballıca yönüne dönün.

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